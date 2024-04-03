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Рынок снова подтолкнули. На этот раз золото - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Рынок снова подтолкнули. На этот раз золото
Рынок снова подтолкнули. На этот раз золото - 03.04.2024, ПРАЙМ
Рынок снова подтолкнули. На этот раз золото
Российский рынок акций во вторник продолжил шестидневную череду повышений: индекс Мосбиржи прибавил 0,2%, индекс РТС - символические 0,01% на фоне ослабления... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T08:59+0300
2024-04-03T09:00+0300
акции
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник продолжил шестидневную череду повышений: индекс Мосбиржи прибавил 0,2%, индекс РТС - символические 0,01% на фоне ослабления рубля. Поддержку рынку могла оказать динамика цен на сырьевые товары: подорожали энергоносители и основные металлы, а золото вновь обновило абсолютный максимум. Мы ожидаем сохранения позитивной динамики цен на золото до конца 2024 года: в случае сохранения активных покупок со стороны центробанков золото может вырасти до 2500$ за тройскую унцию.Хотя широкий рынок показал достаточно скромную динамику, в отдельных акциях отмечалась повышенная волатильность.Бумаги Globaltrans, за два дня подорожавшие на 16%, выбились в лидеры роста во вторник, что может быть связано с ожиданиями инвесторов по результатам компании за 2023 год, которые будут опубликованы 8 апреля. Ожидаем, что отчет будет сильным за счет высоких ставок суточной аренды полувагонов. Инвесторы также могут отыгрывать дивидендную тему: поскольку компания завершила переезд в дружественную юрисдикцию (ОАЭ), менеджмент может рекомендовать высокие дивиденды (в размере 173 руб. на акцию, что соответствует 22% дивидендной доходности по текущим котировкам).Бумаги НОВАТЭКа снизились на фоне сообщений в СМИ о том, что добыча СПГ на "Арктик СПГ-2" в феврале снизилась до 83 млн куб. м, что в три раза меньше по сравнению с добычей месяцем ранее и в пять раз меньше по сравнению с декабрем 2023 г. Снижение объемов добычи могло быть связано с отсутствием танкеров для перевоза добытого сырья. Полагаем, что решение вопроса с перевозкой СПГ с этого проекта может оказать поддержку акциям НОВАТЭКа, торгующихся в рамках понижательной тенденции с октября прошлого года.Сегодня будет опубликован достаточно большой блок макроэкономических данных: индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг за март, февральские показатели розничных продаж и уровень безработицы, а также динамика реальных зарплат в январе. Кроме того, ожидаются публикация результатов Эл5 Энерго и СмартТехГрупп.
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Анна Буйлакова
https://cdnn.1prime.ru/img/84275/49/842754981_0:261:2745:3006_100x100_80_0_0_011eb899eb86a115144e06a5d917a70a.jpg
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
акции, мнения аналитиков, индекс мосбиржи
Акции, Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи
08:59 03.04.2024 (обновлено: 09:00 03.04.2024)
 

Рынок снова подтолкнули. На этот раз золото

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Анна Буйлакова
Анна Буйлакова
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник продолжил шестидневную череду повышений: индекс Мосбиржи прибавил 0,2%, индекс РТС - символические 0,01% на фоне ослабления рубля. Поддержку рынку могла оказать динамика цен на сырьевые товары: подорожали энергоносители и основные металлы, а золото вновь обновило абсолютный максимум. Мы ожидаем сохранения позитивной динамики цен на золото до конца 2024 года: в случае сохранения активных покупок со стороны центробанков золото может вырасти до 2500$ за тройскую унцию.
Хотя широкий рынок показал достаточно скромную динамику, в отдельных акциях отмечалась повышенная волатильность.
Бумаги Globaltrans, за два дня подорожавшие на 16%, выбились в лидеры роста во вторник, что может быть связано с ожиданиями инвесторов по результатам компании за 2023 год, которые будут опубликованы 8 апреля. Ожидаем, что отчет будет сильным за счет высоких ставок суточной аренды полувагонов. Инвесторы также могут отыгрывать дивидендную тему: поскольку компания завершила переезд в дружественную юрисдикцию (ОАЭ), менеджмент может рекомендовать высокие дивиденды (в размере 173 руб. на акцию, что соответствует 22% дивидендной доходности по текущим котировкам).
Бумаги НОВАТЭКа снизились на фоне сообщений в СМИ о том, что добыча СПГ на "Арктик СПГ-2" в феврале снизилась до 83 млн куб. м, что в три раза меньше по сравнению с добычей месяцем ранее и в пять раз меньше по сравнению с декабрем 2023 г. Снижение объемов добычи могло быть связано с отсутствием танкеров для перевоза добытого сырья. Полагаем, что решение вопроса с перевозкой СПГ с этого проекта может оказать поддержку акциям НОВАТЭКа, торгующихся в рамках понижательной тенденции с октября прошлого года.
Сегодня будет опубликован достаточно большой блок макроэкономических данных: индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг за март, февральские показатели розничных продаж и уровень безработицы, а также динамика реальных зарплат в январе. Кроме того, ожидаются публикация результатов Эл5 Энерго и СмартТехГрупп.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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