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Рост рынка акций нон-стоп - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Рост рынка акций нон-стоп
Рост рынка акций нон-стоп - 03.04.2024, ПРАЙМ
Рост рынка акций нон-стоп
Индекс Мосбиржи вновь переписал очередные вершины 2024 г. и добрался до двухлетних максимумов. На вечерке было уже 3380 п. Наш базовый сценарий реализуется в... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T10:47+0300
2024-04-03T10:47+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вновь переписал очередные вершины 2024 г. и добрался до двухлетних максимумов. На вечерке было уже 3380 п. Наш базовый сценарий реализуется в полную силу. Ближайшим ориентиром на апрель значились 3400 п., и до них всего 0,6%. Но это локально, а глобально ждем индекс над 3600 п.Сильнее рынка были бумаги Globaltrans (+10%), скоро там отчетность за 2023 г. и есть ожидания по редомициляции и дивидендам. Акции Полюса взлетели на 4,5% к уровням мая 2022 г. на фоне исторического ралли в золоте выше $2280. Вдруг оживились в Газпроме — акции вечером резко взлетели на 4% на рекордных оборотах. Новостей пока не было, но перспективные факторы переоценки есть — китайская газовая нитка, дивиденды. Наш годовой таргет 230 руб., или +40%.Слабее рынка были бумаги ИТ-сектора: АФК Система, Яндекс, Ростелеком, Ozon. Ранее они раллировали, а после роста с начала года на 40–60% дружно ушли в закономерную техническую коррекцию.Рубль по-прежнему стабилен. Причин для девальвации нет. Доллар кружит у 92,5. Факторы поддержки рубля — жесткая ДКП ЦБ, нормативы репатриации выручки экспортеров, взлет цен нефти, газа, золота. Для валюты страны-экспортера commodities это важно.
ПРАЙМ
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2024
Михаил Зельцер
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Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции
10:47 03.04.2024
 

Рост рынка акций нон-стоп

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вновь переписал очередные вершины 2024 г. и добрался до двухлетних максимумов. На вечерке было уже 3380 п. Наш базовый сценарий реализуется в полную силу. Ближайшим ориентиром на апрель значились 3400 п., и до них всего 0,6%. Но это локально, а глобально ждем индекс над 3600 п.
Сильнее рынка были бумаги Globaltrans (+10%), скоро там отчетность за 2023 г. и есть ожидания по редомициляции и дивидендам. Акции Полюса взлетели на 4,5% к уровням мая 2022 г. на фоне исторического ралли в золоте выше $2280. Вдруг оживились в Газпроме — акции вечером резко взлетели на 4% на рекордных оборотах. Новостей пока не было, но перспективные факторы переоценки есть — китайская газовая нитка, дивиденды. Наш годовой таргет 230 руб., или +40%.
Слабее рынка были бумаги ИТ-сектора: АФК Система, Яндекс, Ростелеком, Ozon. Ранее они раллировали, а после роста с начала года на 40–60% дружно ушли в закономерную техническую коррекцию.
Рубль по-прежнему стабилен. Причин для девальвации нет. Доллар кружит у 92,5. Факторы поддержки рубля — жесткая ДКП ЦБ, нормативы репатриации выручки экспортеров, взлет цен нефти, газа, золота. Для валюты страны-экспортера commodities это важно.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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