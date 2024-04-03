Рост рынка акций нон-стоп

Индекс Мосбиржи вновь переписал очередные вершины 2024 г. и добрался до двухлетних максимумов. На вечерке было уже 3380 п. Наш базовый сценарий реализуется в... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T10:47+0300
2024-04-03T10:47+0300
2024-04-03T10:47+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вновь переписал очередные вершины 2024 г. и добрался до двухлетних максимумов. На вечерке было уже 3380 п. Наш базовый сценарий реализуется в полную силу. Ближайшим ориентиром на апрель значились 3400 п., и до них всего 0,6%. Но это локально, а глобально ждем индекс над 3600 п.Сильнее рынка были бумаги Globaltrans (+10%), скоро там отчетность за 2023 г. и есть ожидания по редомициляции и дивидендам. Акции Полюса взлетели на 4,5% к уровням мая 2022 г. на фоне исторического ралли в золоте выше $2280. Вдруг оживились в Газпроме — акции вечером резко взлетели на 4% на рекордных оборотах. Новостей пока не было, но перспективные факторы переоценки есть — китайская газовая нитка, дивиденды. Наш годовой таргет 230 руб., или +40%.Слабее рынка были бумаги ИТ-сектора: АФК Система, Яндекс, Ростелеком, Ozon. Ранее они раллировали, а после роста с начала года на 40–60% дружно ушли в закономерную техническую коррекцию.Рубль по-прежнему стабилен. Причин для девальвации нет. Доллар кружит у 92,5. Факторы поддержки рубля — жесткая ДКП ЦБ, нормативы репатриации выручки экспортеров, взлет цен нефти, газа, золота. Для валюты страны-экспортера commodities это важно.
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вновь переписал очередные вершины 2024 г. и добрался до двухлетних максимумов. На вечерке было уже 3380 п. Наш базовый сценарий реализуется в полную силу. Ближайшим ориентиром на апрель значились 3400 п., и до них всего 0,6%. Но это локально, а глобально ждем индекс над 3600 п.
Сильнее рынка были бумаги Globaltrans (+10%), скоро там отчетность за 2023 г. и есть ожидания по редомициляции и дивидендам. Акции Полюса взлетели на 4,5% к уровням мая 2022 г. на фоне исторического ралли в золоте выше $2280. Вдруг оживились в Газпроме — акции вечером резко взлетели на 4% на рекордных оборотах. Новостей пока не было, но перспективные факторы переоценки есть — китайская газовая нитка, дивиденды. Наш годовой таргет 230 руб., или +40%.
Слабее рынка были бумаги ИТ-сектора: АФК Система, Яндекс, Ростелеком, Ozon. Ранее они раллировали, а после роста с начала года на 40–60% дружно ушли в закономерную техническую коррекцию.
Рубль по-прежнему стабилен. Причин для девальвации нет. Доллар кружит у 92,5. Факторы поддержки рубля — жесткая ДКП ЦБ, нормативы репатриации выручки экспортеров, взлет цен нефти, газа, золота. Для валюты страны-экспортера commodities это важно.
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