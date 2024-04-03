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Два ракетоносца Ту-95мс выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями
Два ракетоносца Ту-95мс выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями - 03.04.2024, ПРАЙМ
Два ракетоносца Ту-95мс выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями
Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВВС России выполнили запланированный полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T16:21+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВВС России выполнили запланированный полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны России."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей", - говорится в сообщении министерства.В Минобороны отметили, что полет длился более пяти часов. Кроме того, экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил обеспечивали истребительное сопровождение.В ведомстве заметили, что на отдельных этапах полета бомбардировщиков, их сопровождали истребители иностранных государств. Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш подчеркнул, что полет был выполнен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Летчики ВВС России регулярно совершают полеты над нейтральными водами различных акваторий, включая Арктику, Северную Атлантику, Тихий океан, Черное и Балтийское моря, заключили в ведомстве.
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Два ракетоносца Ту-95мс выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями
МО: два Ту-95МС пролетели над акваториями Баренцева и Норвежского морей
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВВС России выполнили запланированный полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей", - говорится в сообщении министерства.
В Минобороны отметили, что полет длился более пяти часов. Кроме того, экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил обеспечивали истребительное сопровождение.
В ведомстве заметили, что на отдельных этапах полета бомбардировщиков, их сопровождали истребители иностранных государств. Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш подчеркнул, что полет был выполнен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Летчики ВВС России регулярно совершают полеты над нейтральными водами различных акваторий, включая Арктику, Северную Атлантику, Тихий океан, Черное и Балтийское моря, заключили в ведомстве.