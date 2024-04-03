Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Два ракетоносца Ту-95мс выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями - 03.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240403/aviatsiya-847048263.html
Два ракетоносца Ту-95мс выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями
Два ракетоносца Ту-95мс выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями - 03.04.2024, ПРАЙМ
Два ракетоносца Ту-95мс выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями
Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВВС России выполнили запланированный полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T16:21+0300
2024-04-03T16:21+0300
россия
минобороны
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846160040_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f1306a7620b54b1a9bd7aa189e037be1.jpg
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВВС России выполнили запланированный полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны России."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей", - говорится в сообщении министерства.В Минобороны отметили, что полет длился более пяти часов. Кроме того, экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил обеспечивали истребительное сопровождение.В ведомстве заметили, что на отдельных этапах полета бомбардировщиков, их сопровождали истребители иностранных государств. Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш подчеркнул, что полет был выполнен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Летчики ВВС России регулярно совершают полеты над нейтральными водами различных акваторий, включая Арктику, Северную Атлантику, Тихий океан, Черное и Балтийское моря, заключили в ведомстве.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846160040_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a9c3a54b139a5d650bac1786d86bec49.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минобороны, новости
РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, Новости
16:21 03.04.2024
 
Два ракетоносца Ту-95мс выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

МО: два Ту-95МС пролетели над акваториями Баренцева и Норвежского морей

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на Баренцево море
Вид на Баренцево море - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВВС России выполнили запланированный полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей", - говорится в сообщении министерства.
В Минобороны отметили, что полет длился более пяти часов. Кроме того, экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил обеспечивали истребительное сопровождение.
В ведомстве заметили, что на отдельных этапах полета бомбардировщиков, их сопровождали истребители иностранных государств. Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш подчеркнул, что полет был выполнен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Летчики ВВС России регулярно совершают полеты над нейтральными водами различных акваторий, включая Арктику, Северную Атлантику, Тихий океан, Черное и Балтийское моря, заключили в ведомстве.
 
РОССИЯМИНОБОРОНЫНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала