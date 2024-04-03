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ФАС оштрафовала банк "ФК Открытие" - 03.04.2024, ПРАЙМ
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ФАС оштрафовала банк "ФК Открытие"
ФАС оштрафовала банк "ФК Открытие" - 03.04.2024, ПРАЙМ
ФАС оштрафовала банк "ФК Открытие"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала на 700 тысяч рублей банк "ФК Открытие" из-за нарушений в рекламе потребительского кредита, сообщила... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T09:04+0300
2024-04-03T09:04+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала на 700 тысяч рублей банк "ФК Открытие" из-за нарушений в рекламе потребительского кредита, сообщила пресс-служба ведомства. "Ранее в службу поступило обращение Банка России о признаках нарушения в рекламе потребительского кредита банка "ФК Открытие", которая распространялась в интернете. В рекламе сообщалась привлекательная для потребителей информация о ставке 4% и сумме до 5 миллионов рублей по кредиту. Однако другие существенные условия не были указаны... Служба возбудила дело в отношении "ФК Открытие" по признакам нарушения закона о рекламе и оштрафовала банк на 700 тысяч рублей в соответствии с КоАП РФ", - говорится в сообщении. В качестве оснований уточняется, что банк не указывал в рекламе существенные условия кредита, чем вводил потребителей в заблуждение. Таким образом, потребители получали неполную информацию о всех условиях кредита, определяющих его стоимость, таких как срок кредита и условие о заключении договора страхования.
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РОССИЯ, ФАС РФ, Открытие, Новости
09:04 03.04.2024
 
ФАС оштрафовала банк "ФК Открытие"

ФАС оштрафовала банк "ФК Открытие" из-за ненадлежащей рекламы

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкОтделение банка "Открытие"
Отделение банка Открытие - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала на 700 тысяч рублей банк "ФК Открытие" из-за нарушений в рекламе потребительского кредита, сообщила пресс-служба ведомства.
"Ранее в службу поступило обращение Банка России о признаках нарушения в рекламе потребительского кредита банка "ФК Открытие", которая распространялась в интернете. В рекламе сообщалась привлекательная для потребителей информация о ставке 4% и сумме до 5 миллионов рублей по кредиту. Однако другие существенные условия не были указаны... Служба возбудила дело в отношении "ФК Открытие" по признакам нарушения закона о рекламе и оштрафовала банк на 700 тысяч рублей в соответствии с КоАП РФ", - говорится в сообщении.
В качестве оснований уточняется, что банк не указывал в рекламе существенные условия кредита, чем вводил потребителей в заблуждение. Таким образом, потребители получали неполную информацию о всех условиях кредита, определяющих его стоимость, таких как срок кредита и условие о заключении договора страхования.
 
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