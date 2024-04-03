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ВТБ раскрыл подробности обслуживания карт Мир в Армении и Киргизии

ВТБ раскрыл подробности обслуживания карт Мир в Армении и Киргизии - 03.04.2024, ПРАЙМ

ВТБ раскрыл подробности обслуживания карт Мир в Армении и Киргизии

Банки группы ВТБ в Армении, Белоруссии и Казахстане продолжают обслуживать карты "Мир" в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T14:55+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Банки группы ВТБ в Армении, Белоруссии и Казахстане продолжают обслуживать карты "Мир" в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка."Банки группы ВТБ Армении, Беларуси и Казахстана продолжают обслуживать карты "Мир" в своей инфраструктуре в полном объеме, как это было и ранее. Держателям карт "Мир" банков группы ВТБ и любых других российских банков доступны снятие наличных в банкоматах, оплата услуг в мобильных приложениях, через дистанционные каналы обслуживания, переводы, в том числе трансграничные", - сказано в сообщении․В зависимости от страны переводы можно совершить по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также с выдачей наличными. В Белоруссии и Казахстане держатели карт "Мир" ВТБ могут совершать онлайн-покупки в интернет-магазинах и сервисах, снимать наличные в устройствах банков, поддерживающих российскую платежную систему, указали в пресс-службе."Мы следим за ситуацией на финансовом рынке этих стран и учитываем нагрузку на наши банкоматную и терминальную сети на их территории, при необходимости ВТБ всегда готов оперативно реагировать на изменение конъюнктуры рынка", - добавили там.Накануне российская НСПК получила официальное уведомление от платежной системы Киргизии "Элкарт" о прекращении работы с платежной системой "Мир" с 3 апреля. А с 30 марта обслуживать карты "Мир" перестала единая платежная система Армении ArCa, причиной в обоих случаях назывались риски вторичных санкций․ Газета "Коммерсант" в среду написала, что примеру этих стран могут последовать и национальные платежные системы Таджикистана и Белоруссии - также из-за угрозы вторичных санкций. А ряд СМИ сообщили, что несколько казахстанских банков отказались от обслуживания карт "Мир", частично продолжают работать с ними в "дочке" ВТБ.Накануне первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщала, что ЦБ прорабатывает с российскими банками, работающими в странах, которые отказались от карт "Мир", расширение там банкоматной сети и сети POS-терминалов.

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