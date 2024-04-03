https://1prime.ru/20240403/bank-rossii-847043324.html
Российские банки не сократили количество своих офисов впервые за 10 лет
Российские банки не сократили количество своих офисов впервые за 10 лет - 03.04.2024, ПРАЙМ
Российские банки не сократили количество своих офисов впервые за 10 лет
Российские банки в прошлом году впервые с 2013 года не сократили числа своих дополнительных офисов и даже немного нарастили их количество – на 1,2%, говорится в | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T14:33+0300
2024-04-03T14:33+0300
2024-04-03T14:33+0300
россия
банк россии
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Российские банки в прошлом году впервые с 2013 года не сократили числа своих дополнительных офисов и даже немного нарастили их количество – на 1,2%, говорится в материалах Банка России. "В 2023 году впервые с 2013 года количество дополнительных офисов кредитных организаций не сократилось, а даже немного увеличилось – на 1,2%, а общее количество подразделений кредитных организаций возросло за год на 1%", - сказано в сообщении. Согласно материалам, число допофисов к 2024 году достигло 24,518 тысячи, подразделений – 25,738 тысячи. Кроме того, по данным регулятора, выросло количество мобильных офисов – на 4,4%, до 311. ЦБ сообщил также, что значительно выросло - на 45,7%, до 36,3 тысячи единиц - количество точек, где предоставляется сервис "наличные на кассе" в российских магазинах. Их рост компенсировал снижение количества удаленных точек обслуживания с работниками кредитных организаций (на 14,4%) и отделений "Почты России", в которых технически обеспечено оказание отдельных банковских операций (на 5,9%), сообщил регулятор.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, банк россии, банки
РОССИЯ, Банк России, Банки
Российские банки не сократили количество своих офисов впервые за 10 лет
ЦБ: банки России в 2023 году впервые за 10 лет не сократили числа своих офисов
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Российские банки в прошлом году впервые с 2013 года не сократили числа своих дополнительных офисов и даже немного нарастили их количество – на 1,2%, говорится в материалах Банка России.
"В 2023 году впервые с 2013 года количество дополнительных офисов кредитных организаций не сократилось, а даже немного увеличилось – на 1,2%, а общее количество подразделений кредитных организаций возросло за год на 1%", - сказано в сообщении.
Согласно материалам, число допофисов к 2024 году достигло 24,518 тысячи, подразделений – 25,738 тысячи. Кроме того, по данным регулятора, выросло количество мобильных офисов – на 4,4%, до 311.
ЦБ сообщил также, что значительно выросло - на 45,7%, до 36,3 тысячи единиц - количество точек, где предоставляется сервис "наличные на кассе" в российских магазинах. Их рост компенсировал снижение количества удаленных точек обслуживания с работниками кредитных организаций (на 14,4%) и отделений "Почты России", в которых технически обеспечено оказание отдельных банковских операций (на 5,9%), сообщил регулятор.