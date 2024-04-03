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Российские банки не сократили количество своих офисов впервые за 10 лет

Российские банки не сократили количество своих офисов впервые за 10 лет - 03.04.2024, ПРАЙМ

Российские банки не сократили количество своих офисов впервые за 10 лет

Российские банки в прошлом году впервые с 2013 года не сократили числа своих дополнительных офисов и даже немного нарастили их количество – на 1,2%, говорится в | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T14:33+0300

2024-04-03T14:33+0300

2024-04-03T14:33+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Российские банки в прошлом году впервые с 2013 года не сократили числа своих дополнительных офисов и даже немного нарастили их количество – на 1,2%, говорится в материалах Банка России. "В 2023 году впервые с 2013 года количество дополнительных офисов кредитных организаций не сократилось, а даже немного увеличилось – на 1,2%, а общее количество подразделений кредитных организаций возросло за год на 1%", - сказано в сообщении. Согласно материалам, число допофисов к 2024 году достигло 24,518 тысячи, подразделений – 25,738 тысячи. Кроме того, по данным регулятора, выросло количество мобильных офисов – на 4,4%, до 311. ЦБ сообщил также, что значительно выросло - на 45,7%, до 36,3 тысячи единиц - количество точек, где предоставляется сервис "наличные на кассе" в российских магазинах. Их рост компенсировал снижение количества удаленных точек обслуживания с работниками кредитных организаций (на 14,4%) и отделений "Почты России", в которых технически обеспечено оказание отдельных банковских операций (на 5,9%), сообщил регулятор.

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