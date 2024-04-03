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Российские банки не сократили количество своих офисов впервые за 10 лет - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Российские банки не сократили количество своих офисов впервые за 10 лет
Российские банки не сократили количество своих офисов впервые за 10 лет - 03.04.2024, ПРАЙМ
Российские банки не сократили количество своих офисов впервые за 10 лет
Российские банки в прошлом году впервые с 2013 года не сократили числа своих дополнительных офисов и даже немного нарастили их количество – на 1,2%, говорится в | 03.04.2024, ПРАЙМ
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2024-04-03T14:33+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Российские банки в прошлом году впервые с 2013 года не сократили числа своих дополнительных офисов и даже немного нарастили их количество – на 1,2%, говорится в материалах Банка России. "В 2023 году впервые с 2013 года количество дополнительных офисов кредитных организаций не сократилось, а даже немного увеличилось – на 1,2%, а общее количество подразделений кредитных организаций возросло за год на 1%", - сказано в сообщении. Согласно материалам, число допофисов к 2024 году достигло 24,518 тысячи, подразделений – 25,738 тысячи. Кроме того, по данным регулятора, выросло количество мобильных офисов – на 4,4%, до 311. ЦБ сообщил также, что значительно выросло - на 45,7%, до 36,3 тысячи единиц - количество точек, где предоставляется сервис "наличные на кассе" в российских магазинах. Их рост компенсировал снижение количества удаленных точек обслуживания с работниками кредитных организаций (на 14,4%) и отделений "Почты России", в которых технически обеспечено оказание отдельных банковских операций (на 5,9%), сообщил регулятор.
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РОССИЯ, Банк России, Банки
14:33 03.04.2024
 
Российские банки не сократили количество своих офисов впервые за 10 лет

ЦБ: банки России в 2023 году впервые за 10 лет не сократили числа своих офисов

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Российские банки в прошлом году впервые с 2013 года не сократили числа своих дополнительных офисов и даже немного нарастили их количество – на 1,2%, говорится в материалах Банка России.
"В 2023 году впервые с 2013 года количество дополнительных офисов кредитных организаций не сократилось, а даже немного увеличилось – на 1,2%, а общее количество подразделений кредитных организаций возросло за год на 1%", - сказано в сообщении.
Согласно материалам, число допофисов к 2024 году достигло 24,518 тысячи, подразделений – 25,738 тысячи. Кроме того, по данным регулятора, выросло количество мобильных офисов – на 4,4%, до 311.
ЦБ сообщил также, что значительно выросло - на 45,7%, до 36,3 тысячи единиц - количество точек, где предоставляется сервис "наличные на кассе" в российских магазинах. Их рост компенсировал снижение количества удаленных точек обслуживания с работниками кредитных организаций (на 14,4%) и отделений "Почты России", в которых технически обеспечено оказание отдельных банковских операций (на 5,9%), сообщил регулятор.
 
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