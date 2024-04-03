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Бензин на российских заправках за неделю подорожал

Бензин на российских заправках за неделю подорожал - 03.04.2024, ПРАЙМ

Бензин на российских заправках за неделю подорожал

Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 25 марта по 1 апреля выросла на 0,04%, или 2 копейки, до 54,7 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,2%,... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T19:06+0300

2024-04-03T19:06+0300

2024-04-03T19:06+0300

экономика

цены на бензин

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 25 марта по 1 апреля выросла на 0,04%, или 2 копейки, до 54,7 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,2%, или 12 копеек, до 64,9 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Неделей ранее средняя цена дизтоплива выросла на 0,09%, или на 6 копеек, до 64,78 рубля за литр, бензина - на 0,07%, или 4 копейки, до 54,68 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,06%, до 50,62 рубля за литр, Аи-98 - на 0,04%, до 68,7 рубля. При этом цена за литр Аи-95 не изменилась и осталась на уровне 55,3 рубля. Общая инфляция в стране с 26 марта по 1 апреля составила 0,1%. Рост цен на бензин был зафиксирован в 24 регионах России. Сильнее всего бензин подорожал в Чеченской Республике (+3,7%) и Камчатском крае (+2%). Снижение цен было зафиксировано в 10 субъектах, более всего - в Республике Крым и Сахалинской области (-0,4%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин снизились на 0,1%. Производство бензина в России за отчетный период увеличилось на 2,7% по сравнению с предыдущей неделей - до 775 тысяч тонн, дизтоплива - снизилось на 1,8%, до 1,618 миллиона тонн. Правительство России для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - с 12,5% до 16% от объема производства. Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября 2023 года. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цены на бензин