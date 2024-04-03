https://1prime.ru/20240403/bezrabotitsa-847055487.html

Безработица в России в феврале обновила рекорд

Безработица в России в феврале обновила рекорд - 03.04.2024, ПРАЙМ

Безработица в России в феврале обновила рекорд

Уровень безработицы в России в феврале 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,8%, свидетельствуют данные Росстата. | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T19:03+0300

2024-04-03T19:03+0300

2024-04-03T19:03+0300

безработица в россии

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России в феврале 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,8%, свидетельствуют данные Росстата. "В феврале 2024 года 2,1 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2024 года составил 2,8% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе Росстата. Предыдущий исторический минимум был зафиксирован в октябре 2023 года, когда безработица опустилась до 2,9%. На этом уровне она оставалась и в ноябре. В декабре безработица поднялась до 3%, а в январе текущего года вновь снизилась до 2,9%. Если месяцем ранее общая численность безработных в стране составляла 2,15 миллиона человек, то в феврале она снизилась до 2,109 миллиона человек. Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу февраля в органах службы занятости состояли на учете 0,5 миллиона граждан, не занятых трудовой деятельностью. Из них 0,4 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,3 миллиона человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в феврале 2024 года составила 75,5 миллиона человек.

https://1prime.ru/20240403/inflyatsiya-847034462.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

безработица в россии