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Кабмин "аккуратно" снимет барьеры, сдерживающие активное использование БПЛА - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Кабмин "аккуратно" снимет барьеры, сдерживающие активное использование БПЛА
Кабмин "аккуратно" снимет барьеры, сдерживающие активное использование БПЛА - 03.04.2024, ПРАЙМ
Кабмин "аккуратно" снимет барьеры, сдерживающие активное использование БПЛА
Правительство РФ планирует "аккуратно снимать" барьеры, которые сдерживают более активное использование беспилотников в экономике, сообщил в ходе ежегодного... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T12:56+0300
2024-04-03T13:04+0300
экономика
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ планирует "аккуратно снимать" барьеры, которые сдерживают более активное использование беспилотников в экономике, сообщил в ходе ежегодного отчета в Госдуме премьер-министр России Михаил Мишустин. "Теперь о беспилотных авиаци­онных системах. Приняли стратегию развития этого важного направления. Утвердили национальный проект. Сегодня мы детально понимаем, как будем двигаться дальше. Для достижения практических результатов начнем аккуратно снимать барьеры, которые сдерживают более активное использование беспилотников в экономике", - сказал он.
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правительство рф, михаил мишустин
Экономика, Правительство РФ, Михаил Мишустин
12:56 03.04.2024 (обновлено: 13:04 03.04.2024)
 
Кабмин "аккуратно" снимет барьеры, сдерживающие активное использование БПЛА

Кабмин планирует "аккуратно снимать" барьеры, сдерживающие активное использование БПЛА

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов БПЛА "Суперкам" и артиллеристов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа расчетов БПЛА Суперкам и артиллеристов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ планирует "аккуратно снимать" барьеры, которые сдерживают более активное использование беспилотников в экономике, сообщил в ходе ежегодного отчета в Госдуме премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Теперь о беспилотных авиаци­онных системах. Приняли стратегию развития этого важного направления. Утвердили национальный проект. Сегодня мы детально понимаем, как будем двигаться дальше. Для достижения практических результатов начнем аккуратно снимать барьеры, которые сдерживают более активное использование беспилотников в экономике", - сказал он.
 
ЭкономикаПравительство РФМихаил Мишустин
 
 
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