https://1prime.ru/20240403/braziliya-847050122.html

Бразилия отказалась поставлять боеприпасы Киеву, пишут СМИ

Бразилия отказалась поставлять боеприпасы Киеву, пишут СМИ - 03.04.2024, ПРАЙМ

Бразилия отказалась поставлять боеприпасы Киеву, пишут СМИ

Бразилия отказалась поставлять боеприпасы Киеву, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских и бразильских чиновников. | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T16:45+0300

2024-04-03T16:45+0300

2024-04-03T16:45+0300

вооружения

украина

бразилия

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Бразилия отказалась поставлять боеприпасы Киеву, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских и бразильских чиновников."Бразилия отвергла запросы союзников поставить боеприпасы для Киева", — сказано в тексте публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл с визитом в Бразили, где встретился со своим коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Кроме того, переговоры о поставках боеприпасов между Великобританией и Японией также зашли в тупик.Год назад ЕС обещал поставить Украине миллион снарядов, но поставки идут медленно. Это вызвано трудностями с производством и опасениями стран относительно уменьшения своих арсеналов.Ранее посол Украины в Бразилии Андрей Мельник пожаловался, что в Бразилии никто не желает говорить о конфликте на Украине, так как эта тема неудобная. По мнению Мельника, Украина "в Латинской Америке сегодня совершенно одна". Кроме того, западные союзники Киева даже не пытаются убедить Бразилию изменить настоящий курс.В Москве заявляли, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.

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украина

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украина, бразилия