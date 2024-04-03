Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бразилия отказалась поставлять боеприпасы Киеву, пишут СМИ - 03.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240403/braziliya-847050122.html
Бразилия отказалась поставлять боеприпасы Киеву, пишут СМИ
Бразилия отказалась поставлять боеприпасы Киеву, пишут СМИ - 03.04.2024, ПРАЙМ
Бразилия отказалась поставлять боеприпасы Киеву, пишут СМИ
Бразилия отказалась поставлять боеприпасы Киеву, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских и бразильских чиновников. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T16:45+0300
2024-04-03T16:45+0300
вооружения
украина
бразилия
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/95/841509573_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7b6a5279d32f2c0241de8618c99cb09.jpg
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Бразилия отказалась поставлять боеприпасы Киеву, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских и бразильских чиновников."Бразилия отвергла запросы союзников поставить боеприпасы для Киева", — сказано в тексте публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл с визитом в Бразили, где встретился со своим коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Кроме того, переговоры о поставках боеприпасов между Великобританией и Японией также зашли в тупик.Год назад ЕС обещал поставить Украине миллион снарядов, но поставки идут медленно. Это вызвано трудностями с производством и опасениями стран относительно уменьшения своих арсеналов.Ранее посол Украины в Бразилии Андрей Мельник пожаловался, что в Бразилии никто не желает говорить о конфликте на Украине, так как эта тема неудобная. По мнению Мельника, Украина "в Латинской Америке сегодня совершенно одна". Кроме того, западные союзники Киева даже не пытаются убедить Бразилию изменить настоящий курс.В Москве заявляли, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.
https://1prime.ru/20240402/braziliya-846986240.html
украина
бразилия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/95/841509573_384:0:2688:1728_1920x0_80_0_0_5cae2c3ffea48230b3cfa60fde2ec44c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, бразилия
Вооружения, УКРАИНА, БРАЗИЛИЯ
16:45 03.04.2024
 
Бразилия отказалась поставлять боеприпасы Киеву, пишут СМИ

Bloomberg: Бразилия отвергла призывы союзников Украины отправить ей боеприпасы

© CC BY 2.0 / Bill SmithФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© CC BY 2.0 / Bill Smith
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Бразилия отказалась поставлять боеприпасы Киеву, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских и бразильских чиновников.
"Бразилия отвергла запросы союзников поставить боеприпасы для Киева", — сказано в тексте публикации.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл с визитом в Бразили, где встретился со своим коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Кроме того, переговоры о поставках боеприпасов между Великобританией и Японией также зашли в тупик.
Год назад ЕС обещал поставить Украине миллион снарядов, но поставки идут медленно. Это вызвано трудностями с производством и опасениями стран относительно уменьшения своих арсеналов.
Ранее посол Украины в Бразилии Андрей Мельник пожаловался, что в Бразилии никто не желает говорить о конфликте на Украине, так как эта тема неудобная. По мнению Мельника, Украина "в Латинской Америке сегодня совершенно одна". Кроме того, западные союзники Киева даже не пытаются убедить Бразилию изменить настоящий курс.
В Москве заявляли, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
Посол Украины упрекнул бразильцев в том, что они "живут на другой планете"
Вчера, 09:35
 
ВооруженияУКРАИНАБРАЗИЛИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала