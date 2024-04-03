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Мишустин заявил о невозможности исполнять бюджет равномерно 12 месяцев

Мишустин заявил о невозможности исполнять бюджет равномерно 12 месяцев - 03.04.2024, ПРАЙМ

Мишустин заявил о невозможности исполнять бюджет равномерно 12 месяцев

Бюджет России не может постоянно исполняться равномерно, но это "не страшно", главное, что по основным процедурам установлены предельные сроки, заявил... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T15:01+0300

2024-04-03T15:01+0300

2024-04-03T15:14+0300

кабмин

михаил мишустин

бюджет

россия

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Бюджет России не может постоянно исполняться равномерно, но это "не страшно", главное, что по основным процедурам установлены предельные сроки, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Бюджет не может исполняться по 1/12 равномерно каждый месяц, это очевидно, это зависит от соответствующих объективных факторов... Здесь неравномерности не страшны абсолютно, у нас, что самое главное, что произошло, что мы в целях повышения бюджетной эффективности для ускорения доведения бюджетных средств установили предельные сроки", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе правительства РФ за 2023 год в Госдуме.

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михаил мишустин, бюджет, россия