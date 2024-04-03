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Эксперт оценил влияние приостановки заводов TSMC на поставки для Apple - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Эксперт оценил влияние приостановки заводов TSMC на поставки для Apple
Эксперт оценил влияние приостановки заводов TSMC на поставки для Apple - 03.04.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил влияние приостановки заводов TSMC на поставки для Apple
Приостановка работы заводов ведущего тайваньского производителя полупроводников TSMC из-за землетрясения может затянуться на неделю, но она не повлияет на... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T09:58+0300
2024-04-03T10:01+0300
землетрясение
чипы
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Приостановка работы заводов ведущего тайваньского производителя полупроводников TSMC из-за землетрясения может затянуться на неделю, но она не повлияет на отгрузки чипов для Apple и других основных покупателей, если не будет повторных толчков, поделился с РИА Новости мнением ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Ранее в среду агентство Bloomberg сообщило, что TSMC эвакуирует персонал со своих заводов из-за крупного землетрясения на Тайване. Отмечается, что компания пока что ведет оценку причиненного ущерба. По данным Блумберг, фирма сотрудничает с такими корпорациями, как Apple и Nvidia, а малейшие вибрации способны уничтожить целые партии создаваемых с высокой точностью полупроводников. "На сегодняшний день можно говорить, что это примерно неделя простоя завода, если не будет повторных толчков. Недельный простой означает дефицит для китайских компаний. Основные покупатели, как Apple, не пострадают, потому что в их сторону отгрузки будут продолжаться", - сказал Муртазин. Эксперт отметил, что приостановка работы TSMC частично создаст дефицит. Однако из-за того, что это "не растущий рынок", проблемы в виде роста цен не ожидается. А если это произойдет, то, по мнению Муртазина, рост будет спекулятивным. "Но если толчки продолжатся, тогда можно говорить о том, что цены незначительно повысятся", - добавил он. Утром в среду по местному времени близ восточного побережья Тайваня произошла серия мощных землетрясений. По данным главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного из них составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
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землетрясение, чипы, новости
землетрясение, чипы, Новости
09:58 03.04.2024 (обновлено: 10:01 03.04.2024)
 
Эксперт оценил влияние приостановки заводов TSMC на поставки для Apple

Эксперт: приостановка заводов TSMC на Тайване не повлияет на отгрузки чипов для Apple

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМеждународная выставка "ExpoElectronica"
Международная выставка ExpoElectronica - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Приостановка работы заводов ведущего тайваньского производителя полупроводников TSMC из-за землетрясения может затянуться на неделю, но она не повлияет на отгрузки чипов для Apple и других основных покупателей, если не будет повторных толчков, поделился с РИА Новости мнением ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Ранее в среду агентство Bloomberg сообщило, что TSMC эвакуирует персонал со своих заводов из-за крупного землетрясения на Тайване. Отмечается, что компания пока что ведет оценку причиненного ущерба. По данным Блумберг, фирма сотрудничает с такими корпорациями, как Apple и Nvidia, а малейшие вибрации способны уничтожить целые партии создаваемых с высокой точностью полупроводников.
"На сегодняшний день можно говорить, что это примерно неделя простоя завода, если не будет повторных толчков. Недельный простой означает дефицит для китайских компаний. Основные покупатели, как Apple, не пострадают, потому что в их сторону отгрузки будут продолжаться", - сказал Муртазин.
Эксперт отметил, что приостановка работы TSMC частично создаст дефицит. Однако из-за того, что это "не растущий рынок", проблемы в виде роста цен не ожидается. А если это произойдет, то, по мнению Муртазина, рост будет спекулятивным.
"Но если толчки продолжатся, тогда можно говорить о том, что цены незначительно повысятся", - добавил он.
Утром в среду по местному времени близ восточного побережья Тайваня произошла серия мощных землетрясений. По данным главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного из них составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
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