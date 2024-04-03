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В ГД назвали угрозы атаковать Крымский мост инфошумом
В ГД назвали угрозы атаковать Крымский мост инфошумом - 03.04.2024, ПРАЙМ
В ГД назвали угрозы атаковать Крымский мост инфошумом
Опубликованная в западных СМИ информация о планах Киева нанести удары по Крымскому мосту являются информационным шумом на фоне провалов ВСУ на фронте. Такое... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T12:45+0300
2024-04-03T12:45+0300
2024-04-03T12:45+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - ПРАЙМ. Опубликованная в западных СМИ информация о планах Киева нанести удары по Крымскому мосту являются информационным шумом на фоне провалов ВСУ на фронте. Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил депутат Государственной Думы от Крыма Юрий Нестеренко."Такие угрозы звучат не в первый раз. Угрозы Крымскому мосту уже традиционно совпадают с провалами ВСУ на фронте и являются попытками отвлечь внимание и создать информационный шум", - сказал парламентарий.Издание Guardian, ссылаясь на высокопоставленных чиновников ГУР Минобороны Украины, сообщило о планах атаки на мост с помощью беспилотников в первой половине 2024 года. ГУР следует плану "минимизации" присутствия России в Черном море.Ранее МИД России передал требования Украине об аресте и выдаче лиц, причастных к нападению на Крымский мост. В июле 2023 года Крымский мост был атакован киевскими властями с использованием беспилотников, в результате чего пострадали гражданские лица.
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РОССИЯ, УКРАИНА, Крымский мост, Новости
В ГД назвали угрозы атаковать Крымский мост инфошумом
Депутат ГД назвал угрозы атаковать Крымский мост инфошумом на фоне провала ВСУ на фронте
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - ПРАЙМ. Опубликованная в западных СМИ информация о планах Киева нанести удары по Крымскому мосту являются информационным шумом на фоне провалов ВСУ на фронте. Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил депутат Государственной Думы от Крыма Юрий Нестеренко.
"Такие угрозы звучат не в первый раз. Угрозы Крымскому мосту уже традиционно совпадают с провалами ВСУ на фронте и являются попытками отвлечь внимание и создать информационный шум", - сказал парламентарий.
Издание Guardian, ссылаясь на высокопоставленных чиновников ГУР Минобороны Украины, сообщило о планах атаки на мост с помощью беспилотников в первой половине 2024 года. ГУР следует плану "минимизации" присутствия России в Черном море.
Ранее МИД России передал требования Украине об аресте и выдаче лиц, причастных к нападению на Крымский мост. В июле 2023 года Крымский мост был атакован киевскими властями с использованием беспилотников, в результате чего пострадали гражданские лица.