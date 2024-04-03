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Запад заранее срежиссировал освещение теракта в СМИ, сообщил Патрушев - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Запад заранее срежиссировал освещение теракта в СМИ, сообщил Патрушев
Запад заранее срежиссировал освещение теракта в СМИ, сообщил Патрушев - 03.04.2024, ПРАЙМ
Запад заранее срежиссировал освещение теракта в СМИ, сообщил Патрушев
Теракт в "Крокус сити холле" был качественно организован, он сопровождался широким, заранее подготовленным освещением СМИ на Западе. Такое мнение выразил... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T11:50+0300
2024-04-03T11:50+0300
россия
крокус сити холл
новости
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Теракт в "Крокус сити холле" был качественно организован, он сопровождался широким, заранее подготовленным освещением СМИ на Западе. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС, организованной в Астане.По мнению Патрушева, информацияо теракте преподносилась западными СМИ в выгодном для них свете."Теракт был хорошо организован и сопровождался широким, заранее срежиссированным освещением западными СМИ в нужном для них русле", - отметил глава Совбеза России.Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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россия, крокус сити холл, новости
РОССИЯ, Крокус сити холл, Новости
11:50 03.04.2024
 
Запад заранее срежиссировал освещение теракта в СМИ, сообщил Патрушев

Патрушев: теракт в "Крокусе" сопровождался заранее срежиссированным освещением СМИ Запада

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВстреча секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ
Встреча секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Теракт в "Крокус сити холле" был качественно организован, он сопровождался широким, заранее подготовленным освещением СМИ на Западе. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС, организованной в Астане.
По мнению Патрушева, информацияо теракте преподносилась западными СМИ в выгодном для них свете.
"Теракт был хорошо организован и сопровождался широким, заранее срежиссированным освещением западными СМИ в нужном для них русле", - отметил глава Совбеза России.
Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
 
РОССИЯКрокус сити холлНовости
 
 
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