https://1prime.ru/20240403/crocus-847031204.html
Запад заранее срежиссировал освещение теракта в СМИ, сообщил Патрушев
Запад заранее срежиссировал освещение теракта в СМИ, сообщил Патрушев - 03.04.2024, ПРАЙМ
Запад заранее срежиссировал освещение теракта в СМИ, сообщил Патрушев
Теракт в "Крокус сити холле" был качественно организован, он сопровождался широким, заранее подготовленным освещением СМИ на Западе. Такое мнение выразил... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T11:50+0300
2024-04-03T11:50+0300
2024-04-03T11:50+0300
россия
крокус сити холл
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1a/846717050_0:0:3482:1960_1920x0_80_0_0_e53d9ab5be08271ff3d6f49814f7e4f6.jpg
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Теракт в "Крокус сити холле" был качественно организован, он сопровождался широким, заранее подготовленным освещением СМИ на Западе. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС, организованной в Астане.По мнению Патрушева, информацияо теракте преподносилась западными СМИ в выгодном для них свете."Теракт был хорошо организован и сопровождался широким, заранее срежиссированным освещением западными СМИ в нужном для них русле", - отметил глава Совбеза России.Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1a/846717050_575:0:3306:2048_1920x0_80_0_0_2507b7c987bba02bd2140c364034c4a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, крокус сити холл, новости
РОССИЯ, Крокус сити холл, Новости
Запад заранее срежиссировал освещение теракта в СМИ, сообщил Патрушев
Патрушев: теракт в "Крокусе" сопровождался заранее срежиссированным освещением СМИ Запада
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Теракт в "Крокус сити холле" был качественно организован, он сопровождался широким, заранее подготовленным освещением СМИ на Западе. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС, организованной в Астане.
По мнению Патрушева, информацияо теракте преподносилась западными СМИ в выгодном для них свете.
"Теракт был хорошо организован и сопровождался широким, заранее срежиссированным освещением западными СМИ в нужном для них русле", - отметил глава Совбеза России.
Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.