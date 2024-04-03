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Суд узаконил арест первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Суд узаконил арест первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - 03.04.2024, ПРАЙМ
Суд узаконил арест первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Мосгорсуд признал законным арест первого фигуранта дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Исроила Исломова, сообщает корреспондент агентства РИА... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T12:59+0300
2024-04-03T12:59+0300
2024-04-03T13:04+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Мосгорсуд признал законным арест первого фигуранта дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Исроила Исломова, сообщает корреспондент агентства РИА Новости из зала суда."Постановление Басманного суда Москвы в отношении Исломова Исроила оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения", - огласил решение судья.Отмечается, что судебное заседание было организовано в закрытом формате, однако публику допустили в момент оглашения резолютивной части постановления.Отмечается, что обвиняемый не признает свою вину, так как ему ничего не было известно о подготовке теракта, поэтому он не имеет никакого отношения к преступлению.Басманный суд Москвы также арестовал двух сыновей Исломова: Диловара и Аминчона Исломовых. Один из сыновей, Диловар, был владельцем автомобиля Renault Symbol, на котором преступники скрылись, но позже были задержаны в Брянской области. Диловар продал автомобиль в феврале, но страховка на него не была продлена. Братья Исломовы были российскими гражданами и жили в Твери, работая таксистами. Исроил Исломов, гражданин Таджикистана, имел вид на жительство в России.Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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крокус сити холл, теракт, суд, новости
Происшествия, Крокус сити холл, теракт, суд, Новости
Суд узаконил арест первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Мосгорсуд узаконил арест первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Мосгорсуд признал законным арест первого фигуранта дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Исроила Исломова, сообщает корреспондент агентства РИА Новости из зала суда.
"Постановление Басманного суда Москвы в отношении Исломова Исроила оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения", - огласил решение судья.
Отмечается, что судебное заседание было организовано в закрытом формате, однако публику допустили в момент оглашения резолютивной части постановления.
Отмечается, что обвиняемый не признает свою вину, так как ему ничего не было известно о подготовке теракта, поэтому он не имеет никакого отношения к преступлению.
Басманный суд Москвы также арестовал двух сыновей Исломова: Диловара и Аминчона Исломовых. Один из сыновей, Диловар, был владельцем автомобиля Renault Symbol, на котором преступники скрылись, но позже были задержаны в Брянской области. Диловар продал автомобиль в феврале, но страховка на него не была продлена. Братья Исломовы были российскими гражданами и жили в Твери, работая таксистами. Исроил Исломов, гражданин Таджикистана, имел вид на жительство в России.
Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.