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Мишустин рассказал о сотрудничестве России с дружественными странами

Мишустин рассказал о сотрудничестве России с дружественными странами - 03.04.2024, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о сотрудничестве России с дружественными странами

Россия будет продолжать сотрудничать с дружественными странами, однако предприятия недружественных стран также имеют возможности для инвестиций на территории... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T14:39+0300

2024-04-03T14:39+0300

2024-04-03T14:49+0300

россия

дружественные страны

михаил мишустин

отчет правительства

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия будет продолжать сотрудничать с дружественными странами, однако предприятия недружественных стран также имеют возможности для инвестиций на территории страны, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства за 2023 год в Госдуме.Как отметил председатель правительства, в недружественных странах тоже есть люди и компании, которые готовы продолжать взаимодействовать с Россией. По его словам, ни в коем случае нельзя закрывать для них возможности сотрудничества.

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россия, дружественные страны, михаил мишустин, отчет правительства