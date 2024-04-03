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Мишустин рассказал о сотрудничестве России с дружественными странами - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Мишустин рассказал о сотрудничестве России с дружественными странами
Мишустин рассказал о сотрудничестве России с дружественными странами - 03.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о сотрудничестве России с дружественными странами
Россия будет продолжать сотрудничать с дружественными странами, однако предприятия недружественных стран также имеют возможности для инвестиций на территории... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T14:39+0300
2024-04-03T14:49+0300
россия
дружественные страны
михаил мишустин
отчет правительства
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия будет продолжать сотрудничать с дружественными странами, однако предприятия недружественных стран также имеют возможности для инвестиций на территории страны, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства за 2023 год в Госдуме.Как отметил председатель правительства, в недружественных странах тоже есть люди и компании, которые готовы продолжать взаимодействовать с Россией. По его словам, ни в коем случае нельзя закрывать для них возможности сотрудничества.
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россия, дружественные страны, михаил мишустин, отчет правительства
РОССИЯ, дружественные страны, Михаил Мишустин, отчет правительства
14:39 03.04.2024 (обновлено: 14:49 03.04.2024)
 
Мишустин рассказал о сотрудничестве России с дружественными странами

Мишустин: Россия продолжает работать с дружествеными странами

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия будет продолжать сотрудничать с дружественными странами, однако предприятия недружественных стран также имеют возможности для инвестиций на территории страны, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства за 2023 год в Госдуме.
Как отметил председатель правительства, в недружественных странах тоже есть люди и компании, которые готовы продолжать взаимодействовать с Россией. По его словам, ни в коем случае нельзя закрывать для них возможности сотрудничества.
 
РОССИЯдружественные страныМихаил Мишустинотчет правительства
 
 
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