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Мишустин рассказал о сотрудничестве России с дружественными странами
Мишустин рассказал о сотрудничестве России с дружественными странами - 03.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о сотрудничестве России с дружественными странами
Россия будет продолжать сотрудничать с дружественными странами, однако предприятия недружественных стран также имеют возможности для инвестиций на территории... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T14:39+0300
2024-04-03T14:39+0300
2024-04-03T14:49+0300
россия
дружественные страны
михаил мишустин
отчет правительства
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия будет продолжать сотрудничать с дружественными странами, однако предприятия недружественных стран также имеют возможности для инвестиций на территории страны, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства за 2023 год в Госдуме.Как отметил председатель правительства, в недружественных странах тоже есть люди и компании, которые готовы продолжать взаимодействовать с Россией. По его словам, ни в коем случае нельзя закрывать для них возможности сотрудничества.
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россия, дружественные страны, михаил мишустин, отчет правительства
РОССИЯ, дружественные страны, Михаил Мишустин, отчет правительства
Мишустин рассказал о сотрудничестве России с дружественными странами
Мишустин: Россия продолжает работать с дружествеными странами
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия будет продолжать сотрудничать с дружественными странами, однако предприятия недружественных стран также имеют возможности для инвестиций на территории страны, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства за 2023 год в Госдуме.
Как отметил председатель правительства, в недружественных странах тоже есть люди и компании, которые готовы продолжать взаимодействовать с Россией. По его словам, ни в коем случае нельзя закрывать для них возможности сотрудничества.