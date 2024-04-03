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В кабмине указали, что необходимо для технологического суверенитета
В кабмине указали, что необходимо для технологического суверенитета - 03.04.2024, ПРАЙМ
В кабмине указали, что необходимо для технологического суверенитета
Российская экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров для достижения технологического суверенитета, заявил премьер-министр России Михаил... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T13:09+0300
2024-04-03T13:09+0300
2024-04-03T13:25+0300
экономика
россия
экономика рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Российская экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров для достижения технологического суверенитета, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме за 2023 год."Для достижения технологического суверенитета наша экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров", - сказал он.Технологический суверенитет - это способность государства располагать технологиями, которые считаются критически важными для обеспечения благосостояния и конкурентоспособности, а также возможность самостоятельно разрабатывать их или получать от экономик других стран без односторонней структурной зависимости.В России в мае 2023 года приняли Концепцию технологического развития до 2023 года, в которой были заложены основные понятия и идеи политики техсуверенитета. Путин в ходе прямой линии 14 декабря 2023 года называл технологический суверенитет будущим любого государства. До этого, в ноябре, Мишустин на заседании правительства заявлял, что ключевой задачей кабмина на 2024 год станет укрепление финансовой устойчивости и технологического суверенитета.
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россия, экономика рф, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, экономика РФ, Михаил Мишустин
В кабмине указали, что необходимо для технологического суверенитета
Мишустин: экономика России должна стать экономикой квалифицированных кадров
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Российская экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров для достижения технологического суверенитета, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме за 2023 год.
"Для достижения технологического суверенитета наша экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров", - сказал он.
Технологический суверенитет - это способность государства располагать технологиями, которые считаются критически важными для обеспечения благосостояния и конкурентоспособности, а также возможность самостоятельно разрабатывать их или получать от экономик других стран без односторонней структурной зависимости.
В России в мае 2023 года приняли Концепцию технологического развития до 2023 года, в которой были заложены основные понятия и идеи политики техсуверенитета. Путин в ходе прямой линии 14 декабря 2023 года называл технологический суверенитет будущим любого государства. До этого, в ноябре, Мишустин на заседании правительства заявлял, что ключевой задачей кабмина на 2024 год станет укрепление финансовой устойчивости и технологического суверенитета.
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