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В кабмине указали, что необходимо для технологического суверенитета

В кабмине указали, что необходимо для технологического суверенитета - 03.04.2024, ПРАЙМ

В кабмине указали, что необходимо для технологического суверенитета

Российская экономика должна стать экономикой квалифи­цированных кадров для достижения технологического суверенитета, заявил премьер-министр России Михаил... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T13:09+0300

2024-04-03T13:09+0300

2024-04-03T13:25+0300

экономика

россия

экономика рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Российская экономика должна стать экономикой квалифи­цированных кадров для достижения технологического суверенитета, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме за 2023 год."Для достижения технологического суверенитета наша экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров", - сказал он.Технологический суверенитет - это способность государства располагать технологиями, которые считаются критически важными для обеспечения благосостояния и конкурентоспособности, а также возможность самостоятельно разрабатывать их или получать от экономик других стран без односторонней структурной зависимости.В России в мае 2023 года приняли Концепцию технологического развития до 2023 года, в которой были заложены основные понятия и идеи политики техсуверенитета. Путин в ходе прямой линии 14 декабря 2023 года называл технологический суверенитет будущим любого государства. До этого, в ноябре, Мишустин на заседании правительства заявлял, что ключевой задачей кабмина на 2024 год станет укрепление финансовой устойчивости и технологического суверенитета.

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россия, экономика рф, михаил мишустин