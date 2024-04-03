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Мишустин рассказал, что поможет РФ войти в топ-4 экономик мира - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Мишустин рассказал, что поможет РФ войти в топ-4 экономик мира
Мишустин рассказал, что поможет РФ войти в топ-4 экономик мира - 03.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин рассказал, что поможет РФ войти в топ-4 экономик мира
Повышение производительности труда, наращивание несырьевого экспорта, инвестиции, поддержка МСП и импортозамещение помогут РФ войти в четверку крупнейших... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T16:54+0300
2024-04-03T17:09+0300
экономика
михаил мишустин
россия
мир
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Повышение производительности труда, наращивание несырьевого экспорта, инвестиции, поддержка МСП и импортозамещение помогут РФ войти в четверку крупнейших экономик мира, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В среду в Госдуме проходит отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин."Ключевая задача, которую поставил к 2030 году президент России (Владимир Путин – ред.), мы должны войти в четверку крупнейших экономик мира. Сейчас - в пятерке. Конечно, это непростая задача. У нас для достижения этого мы должны использовать... пять механизмов", - сказал Мишустин.Он отметил, что механизмы включают в себя повышение производительности труда, наращивание несырьевого экспорта, обеспечение инвестиций во все отраслевые проекты, поддержка малого и среднего предпринимательства и продолжение системных программ по импортозамещению.
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михаил мишустин, россия, мир
Экономика, Михаил Мишустин, РОССИЯ, МИР
16:54 03.04.2024 (обновлено: 17:09 03.04.2024)
 
Мишустин рассказал, что поможет РФ войти в топ-4 экономик мира

Мишустин: пять механизмов помогут России войти в четверку крупнейших экономик мира

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате
Премьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Повышение производительности труда, наращивание несырьевого экспорта, инвестиции, поддержка МСП и импортозамещение помогут РФ войти в четверку крупнейших экономик мира, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В среду в Госдуме проходит отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин.
"Ключевая задача, которую поставил к 2030 году президент России (Владимир Путин – ред.), мы должны войти в четверку крупнейших экономик мира. Сейчас - в пятерке. Конечно, это непростая задача. У нас для достижения этого мы должны использовать... пять механизмов", - сказал Мишустин.
Он отметил, что механизмы включают в себя повышение производительности труда, наращивание несырьевого экспорта, обеспечение инвестиций во все отраслевые проекты, поддержка малого и среднего предпринимательства и продолжение системных программ по импортозамещению.
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