https://1prime.ru/20240403/ekonomika-847050789.html

Мишустин рассказал, что поможет РФ войти в топ-4 экономик мира

Мишустин рассказал, что поможет РФ войти в топ-4 экономик мира - 03.04.2024, ПРАЙМ

Мишустин рассказал, что поможет РФ войти в топ-4 экономик мира

Повышение производительности труда, наращивание несырьевого экспорта, инвестиции, поддержка МСП и импортозамещение помогут РФ войти в четверку крупнейших... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T16:54+0300

2024-04-03T16:54+0300

2024-04-03T17:09+0300

экономика

михаил мишустин

россия

мир

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Повышение производительности труда, наращивание несырьевого экспорта, инвестиции, поддержка МСП и импортозамещение помогут РФ войти в четверку крупнейших экономик мира, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В среду в Госдуме проходит отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин."Ключевая задача, которую поставил к 2030 году президент России (Владимир Путин – ред.), мы должны войти в четверку крупнейших экономик мира. Сейчас - в пятерке. Конечно, это непростая задача. У нас для достижения этого мы должны использовать... пять механизмов", - сказал Мишустин.Он отметил, что механизмы включают в себя повышение производительности труда, наращивание несырьевого экспорта, обеспечение инвестиций во все отраслевые проекты, поддержка малого и среднего предпринимательства и продолжение системных программ по импортозамещению.

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михаил мишустин, россия, мир