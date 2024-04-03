https://1prime.ru/20240403/ekonomika-847057811.html

Российская экономика ускорила рост в феврале

Российская экономика ускорила рост в феврале - 03.04.2024, ПРАЙМ

Российская экономика ускорила рост в феврале

Рост ВВП РФ в феврале ускорился до 7,7% в годовом выражении с 4,6% в январе, в январе-феврале экономика выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T20:25+0300

2024-04-03T20:25+0300

2024-04-03T20:25+0300

экономика

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Рост ВВП РФ в феврале ускорился до 7,7% в годовом выражении с 4,6% в январе, в январе-феврале экономика выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в феврале 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 7,7% год к году после 4,6% год к году в январе", - указано в документе. В министерстве также отметили, что в месячном выражении ВВП в феврале вырос на 0,2% с исключением сезонного фактора. "К уровню аналогичного месяца 2022 года ВВП увеличился на 4,7% (в январе на 2%)", - пишут авторы обзора. Прогноз Минэкономразвития на 2024 и 2025 годы предполагает рост экономики РФ на 2,3%, в 2026 году - на 2,2%. Минэкономразвития традиционно весной пересматривает социально-экономический прогноз на текущий год и ближайшую трехлетку. В 2023 году экономика выросла на 3,6%.

https://1prime.ru/20240403/inflyatsiya-847056216.html

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