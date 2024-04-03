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ЦФР сообщил о снижении задолженности на оптовом энергорынке России
ЦФР сообщил о снижении задолженности на оптовом энергорынке России - 03.04.2024, ПРАЙМ
ЦФР сообщил о снижении задолженности на оптовом энергорынке России
Задолженность на оптовом рынке электроэнергии РФ по итогам первого квартала сократилась на 4%, до 72,8 миллиарда рублей, следует из презентации первого зампреда | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T12:28+0300
2024-04-03T12:28+0300
2024-04-03T12:29+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Задолженность на оптовом рынке электроэнергии РФ по итогам первого квартала сократилась на 4%, до 72,8 миллиарда рублей, следует из презентации первого зампреда правления Центра финансовых расчетов (ЦФР, структуры "Совета рынка") Дмитрия Чернова. "Задолженность на ОРЭМ (оптовом рынке электроэнергии и мощности - ред.) по итогам первого квартала составила 72,8 миллиарда рублей. Это не только на 3,1 миллиарда рублей ниже, чем на начало года, но и на 678,9 миллиона рублей меньше, чем годом ранее", - говорится в презентации. Отмечается, что уровень расчётов по итогам этих трёх месяцев составил 100,1% (+0,2 п.п. к первому кварталу 2023 года). При этом шесть из восьми федеральных округов продемонстрировали платёжную дисциплину на уровне 100% и выше. А наиболее существенно долги с начала года снизили потребители Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского и Сибирского федеральных округов.
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россия, цфр, электроэнергия, новости
Энергетика, РОССИЯ, ЦФР, электроэнергия, Новости
ЦФР сообщил о снижении задолженности на оптовом энергорынке России
ЦФР: задолженность на оптовом энергорынке РФ за I квартал снизилась на 4%, 72,8 млрд руб
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Задолженность на оптовом рынке электроэнергии РФ по итогам первого квартала сократилась на 4%, до 72,8 миллиарда рублей, следует из презентации первого зампреда правления Центра финансовых расчетов (ЦФР, структуры "Совета рынка") Дмитрия Чернова.
"Задолженность на ОРЭМ (оптовом рынке электроэнергии и мощности - ред.) по итогам первого квартала составила 72,8 миллиарда рублей. Это не только на 3,1 миллиарда рублей ниже, чем на начало года, но и на 678,9 миллиона рублей меньше, чем годом ранее", - говорится в презентации.
Отмечается, что уровень расчётов по итогам этих трёх месяцев составил 100,1% (+0,2 п.п. к первому кварталу 2023 года). При этом шесть из восьми федеральных округов продемонстрировали платёжную дисциплину на уровне 100% и выше. А наиболее существенно долги с начала года снизили потребители Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского и Сибирского федеральных округов.