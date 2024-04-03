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У России есть шанс сделать собственный электромобиль, заявил Мишустин

У России есть шанс сделать собственный электромобиль, заявил Мишустин - 03.04.2024, ПРАЙМ

У России есть шанс сделать собственный электромобиль, заявил Мишустин

У России есть шанс сделать собственный электромобиль, однако необходима соответствующая инфрастуктура, деньги на это выделяются,, сообщил премьер-министр РФ... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T13:50+0300

2024-04-03T13:50+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. У России есть шанс сделать собственный электромобиль, однако необходима соответствующая инфрастуктура, деньги на это выделяются,, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме."У нас есть шанс сделать неплохой задел, неплохой электромобиль и уже сегодня есть результаты этого. Использовать всячески возможность нашей промышленности для создания инфраструктуры так просто не получится", - сказал Мишустин на ежегодном отчете правительства в Госдуме.Российский премьер отметил, что правительство запустило зарядных станций, выделив на это в 2022-2023 году на 1151 станцию более 2 миллиардов рублей, в 2024 году - 3,7 миллиарда на создание 1337 зарядные станции.

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