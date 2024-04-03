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Захарова заявила, что Ереван "продает свой народ" ради Запада
Захарова заявила, что Ереван "продает свой народ" ради Запада - 03.04.2024, ПРАЙМ
Захарова заявила, что Ереван "продает свой народ" ради Запада
Ереван "продает свой народ", разрывая сотрудничество с Москвой, ради Соединенных Штатов и Европейского союза, сообщила официальный представитель МИД России... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T15:59+0300
2024-04-03T15:59+0300
2024-04-03T15:59+0300
политика
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Ереван "продает свой народ", разрывая сотрудничество с Москвой, ради Соединенных Штатов и Европейского союза, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Такие люди загоняют Армению в тупик... Прискорбно слышать такое, особенно с учетом отмечаемой сегодня годовщины установления дипломатических отношений между нашими странами", — отметила она.В марте Европарламент заявил, что готов рассмотреть заявку Армении на статус кандидата в Евросоюз, если та заинтересована и продолжит укреплять ее демократию.Ереван, на вопрос о готовности развивать отношения с ЕС, ответил, что страна будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность.
https://1prime.ru/20240403/zakharova-847046425.html
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армения, ес, мария захарова
Политика, АРМЕНИЯ, ЕС, Мария Захарова
Захарова заявила, что Ереван "продает свой народ" ради Запада
Захарова: власти Армении "продают свой народ", жертвуя связями с Россией ради Запада
МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Ереван "продает свой народ", разрывая сотрудничество с Москвой, ради Соединенных Штатов и Европейского союза, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Такие люди загоняют Армению в тупик... Прискорбно слышать такое, особенно с учетом отмечаемой сегодня годовщины установления дипломатических отношений между нашими странами", — отметила она.
В марте Европарламент заявил, что готов рассмотреть заявку Армении на статус кандидата в Евросоюз, если та заинтересована и продолжит укреплять ее демократию.
Ереван, на вопрос о готовности развивать отношения с ЕС, ответил, что страна будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность.
Захарова "переадресовала" вопрос о логике террористов врачам