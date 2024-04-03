https://1prime.ru/20240403/erevan-847047309.html

Захарова заявила, что Ереван "продает свой народ" ради Запада

Захарова заявила, что Ереван "продает свой народ" ради Запада - 03.04.2024, ПРАЙМ

Захарова заявила, что Ереван "продает свой народ" ради Запада

Ереван "продает свой народ", разрывая сотрудничество с Москвой, ради Соединенных Штатов и Европейского союза, сообщила официальный представитель МИД России... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T15:59+0300

2024-04-03T15:59+0300

2024-04-03T15:59+0300

политика

армения

ес

мария захарова

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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Ереван "продает свой народ", разрывая сотрудничество с Москвой, ради Соединенных Штатов и Европейского союза, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Такие люди загоняют Армению в тупик... Прискорбно слышать такое, особенно с учетом отмечаемой сегодня годовщины установления дипломатических отношений между нашими странами", — отметила она.В марте Европарламент заявил, что готов рассмотреть заявку Армении на статус кандидата в Евросоюз, если та заинтересована и продолжит укреплять ее демократию.Ереван, на вопрос о готовности развивать отношения с ЕС, ответил, что страна будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность.

https://1prime.ru/20240403/zakharova-847046425.html

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армения, ес, мария захарова