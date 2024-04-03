https://1prime.ru/20240403/evropa-847030855.html
В Европе поняли, зачем раздувают психоз вокруг неизбежной войны с Россией
В Европе поняли, зачем раздувают психоз вокруг неизбежной войны с Россией - 03.04.2024, ПРАЙМ
В Европе поняли, зачем раздувают психоз вокруг неизбежной войны с Россией
Милитаристский психоз в Европе раздувает военно-промышленное лобби и связанные с ним политики. Например, в Польше премьер Дональд Туск изо всех сил убеждает... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T11:43+0300
2024-04-03T11:43+0300
2024-04-03T11:43+0300
политика
европа
россия
вооруженный конфликт
усталость от украинского конфликта
https://cdnn.1prime.ru/img/84199/65/841996531_0:0:4928:2773_1920x0_80_0_0_172c9ebbbd2b8b6b383ccd8b8323074c.jpg
МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Милитаристский психоз в Европе раздувает военно-промышленное лобби и связанные с ним политики. Например, в Польше премьер Дональд Туск изо всех сил убеждает общественность в том, что война с Россией неизбежна и не пытается воспользоваться дипломатическими каналами для снятия напряженности, пишет Myśl Polska.Автор публикации напоминает, что со времен Второй мировой войны политика США в Европе остается неизменной. Их главная цель – подогревать милитаристские настроения в интересах военно-промышленных кругов и связанных с ними местных политиков.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОн напомнил недавние слова Туска в интервью изданию El Pais о том, что мир живет в предвоенную эпоху, а Европа пребывает в самом кризисном моменте со времен победы над Гитлером. Это причина для активизации обороны и продолжения защиты Украины, считает политик.Однако попытки Туска продавить общественность на повышение градуса милитаризма пасуют перед логикой и прагматизмом. Тот, кто руководствуется ими, неизбежно задаст вопрос – а почему польский премьер не делает ничего по линии дипломатии, а вместо этого занимается эскалацией?Напрашивается логичный ответ: у одной из сторон украинского конфликта заканчиваются ресурсы, необходимо срочно их пополнить, пишет автор. Он напоминает, что военные США уже предложили вести войну запрещенными в цивилизованных странах методами. А также о том, что в тридцатые годы прошлого века немцы поверили одному художнику, писавшему аляповатые пейзажи. Сейчас поляки доверяют маляру Туску (это его специальность в молодости – ред.) Главное, чтобы это доверие не привело Европу к фатальной ошибке.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240402/podporka-846979836.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84199/65/841996531_555:0:4928:3280_1920x0_80_0_0_9ad90df445e04880fbde86620ab3d324.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, россия, вооруженный конфликт, усталость от украинского конфликта
Политика, ЕВРОПА, РОССИЯ, вооруженный конфликт, усталость от украинского конфликта
В Европе поняли, зачем раздувают психоз вокруг неизбежной войны с Россией
MP: милитаристский психоз в Европе раздувают для сохранения конфликта на Украине
МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ.
Милитаристский психоз в Европе раздувает военно-промышленное лобби и связанные с ним политики. Например, в Польше премьер Дональд Туск изо всех сил убеждает общественность в том, что война с Россией неизбежна и не пытается воспользоваться дипломатическими каналами для снятия напряженности, пишет Myśl Polska
.
Автор публикации напоминает, что со времен Второй мировой войны политика США в Европе остается неизменной. Их главная цель – подогревать милитаристские настроения в интересах военно-промышленных кругов и связанных с ними местных политиков.
Он напомнил недавние слова Туска в интервью изданию El Pais о том, что мир живет в предвоенную эпоху, а Европа пребывает в самом кризисном моменте со времен победы над Гитлером. Это причина для активизации обороны и продолжения защиты Украины, считает политик.
Европа стала экономической подпоркой НАТО, заявил Патрушев
Однако попытки Туска продавить общественность на повышение градуса милитаризма пасуют перед логикой и прагматизмом. Тот, кто руководствуется ими, неизбежно задаст вопрос – а почему польский премьер не делает ничего по линии дипломатии, а вместо этого занимается эскалацией?
Напрашивается логичный ответ: у одной из сторон украинского конфликта заканчиваются ресурсы, необходимо срочно их пополнить, пишет автор. Он напоминает, что военные США уже предложили вести войну запрещенными в цивилизованных странах методами. А также о том, что в тридцатые годы прошлого века немцы поверили одному художнику, писавшему аляповатые пейзажи. Сейчас поляки доверяют маляру Туску (это его специальность в молодости – ред.) Главное, чтобы это доверие не привело Европу к фатальной ошибке.
Полный текст читайте на ИноСМИ