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В Европе поняли, зачем раздувают психоз вокруг неизбежной войны с Россией

В Европе поняли, зачем раздувают психоз вокруг неизбежной войны с Россией - 03.04.2024, ПРАЙМ

В Европе поняли, зачем раздувают психоз вокруг неизбежной войны с Россией

Милитаристский психоз в Европе раздувает военно-промышленное лобби и связанные с ним политики. Например, в Польше премьер Дональд Туск изо всех сил убеждает... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T11:43+0300

2024-04-03T11:43+0300

2024-04-03T11:43+0300

политика

европа

россия

вооруженный конфликт

усталость от украинского конфликта

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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Милитаристский психоз в Европе раздувает военно-промышленное лобби и связанные с ним политики. Например, в Польше премьер Дональд Туск изо всех сил убеждает общественность в том, что война с Россией неизбежна и не пытается воспользоваться дипломатическими каналами для снятия напряженности, пишет Myśl Polska.Автор публикации напоминает, что со времен Второй мировой войны политика США в Европе остается неизменной. Их главная цель – подогревать милитаристские настроения в интересах военно-промышленных кругов и связанных с ними местных политиков.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОн напомнил недавние слова Туска в интервью изданию El Pais о том, что мир живет в предвоенную эпоху, а Европа пребывает в самом кризисном моменте со времен победы над Гитлером. Это причина для активизации обороны и продолжения защиты Украины, считает политик.Однако попытки Туска продавить общественность на повышение градуса милитаризма пасуют перед логикой и прагматизмом. Тот, кто руководствуется ими, неизбежно задаст вопрос – а почему польский премьер не делает ничего по линии дипломатии, а вместо этого занимается эскалацией?Напрашивается логичный ответ: у одной из сторон украинского конфликта заканчиваются ресурсы, необходимо срочно их пополнить, пишет автор. Он напоминает, что военные США уже предложили вести войну запрещенными в цивилизованных странах методами. А также о том, что в тридцатые годы прошлого века немцы поверили одному художнику, писавшему аляповатые пейзажи. Сейчас поляки доверяют маляру Туску (это его специальность в молодости – ред.) Главное, чтобы это доверие не привело Европу к фатальной ошибке.Полный текст читайте на ИноСМИ

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европа, россия, вооруженный конфликт, усталость от украинского конфликта