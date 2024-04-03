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Годовая инфляция в еврозоне неожиданно замедлилась

Годовая инфляция в еврозоне неожиданно замедлилась - 03.04.2024, ПРАЙМ

Годовая инфляция в еврозоне неожиданно замедлилась

Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам марта замедлилась до 2,4% с 2,6% месяцем ранее, следует из данных Евростата. | 03.04.2024, ПРАЙМ

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экономика

инфляция

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам марта замедлилась до 2,4% с 2,6% месяцем ранее, следует из данных Евростата.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сохранения показателя на уровне февраля в 2,6%.Безработица в еврозоне в феврале осталась на пересмотренном уровне января в 6,5%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали сохранение показателя на первоначальном уровне января в 6,4%.

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инфляция