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Жертв финансовых пирамид предупредили о вероятности повторного обмана

Жертв финансовых пирамид предупредили о вероятности повторного обмана - 03.04.2024, ПРАЙМ

Жертв финансовых пирамид предупредили о вероятности повторного обмана

Мошенники стали массово обзванивать пострадавших от финансовых пирамид, предлагая "помощь в возврате средств", рассказала в Telegram-канале в среду официальный... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T13:27+0300

2024-04-03T13:27+0300

2024-04-03T13:27+0300

мошенничество

россия

мошенничество

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Мошенники стали массово обзванивать пострадавших от финансовых пирамид, предлагая "помощь в возврате средств", рассказала в Telegram-канале в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк."Мои коллеги из Следственного департамента МВД России рассказали мне, что злоумышленники обзванивают граждан, пострадавших от финансовых пирамид (в основном, от Finiko), представляются экспертами юридической компании и предлагают помощь вкладчикам в возврате денежных средств, которые те вложили в финансовую организацию", - написала она.Мошенники пытаются заставить людей поверить в возможность быстрого возврата денег - и обманывают по второму кругу."Аферисты входят в доверие к гражданам, показывая свою осведомленность об их финансовых операциях. Затем просят заключить договор якобы для вывода денежных средств, а затем – прислать персональные данные. Согласно их легенде, это необходимо, чтобы узнать, где именно находятся денежные средства, которые пострадавшие ранее вложили в пирамиду", - добавила Волк.Позднее с зарубежных номеров звонят "сотрудники банков" и рассказывают, что для вывода денег нужно прислать фотографию с развернутым паспортом и оплатить "страховку в 10% от суммы счета". Мошенники уверяют, что после транзакции эта сумма вернется.А иногда, отметила Волк, злоумышленники убеждают вкладчиков в необходимости заключения договоров на оказание платных юридических услуг. В подтверждение своих слов аферисты могут присылать копии поддельных распорядительных актов госорганов."Обо всех обращениях подозрительных лиц, предлагающих возврат, компенсации и другие возможности получения денег, сообщайте в правоохранительные органы. Сохраняйте бдительность", - призвала официальный представитель МВД России.

https://1prime.ru/20240329/golosa-846874546.html

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россия, мошенничество