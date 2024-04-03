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Мишустин оценил новые инструменты для привлечения финансов - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Мишустин оценил новые инструменты для привлечения финансов
Мишустин оценил новые инструменты для привлечения финансов - 03.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин оценил новые инструменты для привлечения финансов
В России появились новые инструменты привлечения финансов на длительный период, помогающие обеспечивать макроэкономическую стабильность, устойчивость и... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T13:12+0300
2024-04-03T13:15+0300
финансы
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. В России появились новые инструменты привлечения финансов на длительный период, помогающие обеспечивать макроэкономическую стабильность, устойчивость и сбалансированность бюджета, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Пятая задача (правительства – ред.) – достижение финансового суверенитета. Ключевые направления здесь – обеспечение макроэкономической стабильности, устойчивости и сбалансированности бюджета. Увеличение собственных инструментов долгосрочных ресурсов. А также – повышение доверия инвесторов к российскому рынку и возобновление притока зарубежных капиталов", - сказал глава правительства, выступая в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год. "Появились новые инструменты. В том числе, позволяющие привлекать финансы на длительный период. Буквально недавно вами был принят разработанный правительством закон, определяющий порядок налоговых вычетов для таких вложений. Что должно усилить заинтересовать внутренних инвесторов, на активность которых мы рассчитываем", - сказал Мишустин. В марте Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан, а также об освобождении от НДС услуг по формированию таких сбережений. Такие вычеты будут предоставляться в сумме: уплаченных пенсионных взносов по договорам о выплате негосударственной пенсии по достижении пенсионного возраста; уплаченных сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, заключенным с негосударственным пенсионным фондом (НПФ); денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открытый начиная с 1 января 2024 года, а также доходов по операциям на таком ИИС. Также глава правительства обратил внимание на работу платежной системы. "Самое важное, что сегодня все платежи по России работают, невзирая на любое давление извне. Коллеги, вы знаете, что Запад продолжает делать все возможное, чтобы ограничить российской экономике доступ к международной расчетно-платежной инфраструктуре и к глобальным финансам, сдержать развитие нашей страны", - сказал он. Банк России активно работает над решением этой проблемы, отметил он. "Правительство со своей стороны оказывает всестороннюю поддержку. Чтобы и торговые, и инвестиционные операции наших компаний были защищены", - завершил Мишустин.
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финансы, михаил мишустин, россия
Финансы, Михаил Мишустин, РОССИЯ
13:12 03.04.2024 (обновлено: 13:15 03.04.2024)
 
Мишустин оценил новые инструменты для привлечения финансов

Мишустин: в РФ появились новые инструменты привлечения финансов на длительный период

© Unsplash/Towfiqu barbhuiyaДеньги, налоги
Деньги, налоги
© Unsplash/Towfiqu barbhuiya
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. В России появились новые инструменты привлечения финансов на длительный период, помогающие обеспечивать макроэкономическую стабильность, устойчивость и сбалансированность бюджета, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Пятая задача (правительства – ред.) – достижение финансового суверенитета. Ключевые направления здесь – обеспечение макроэкономической стабильности, устойчивости и сбалансированности бюджета. Увеличение собственных инструментов долгосрочных ресурсов. А также – повышение доверия инвесторов к российскому рынку и возобновление притока зарубежных капиталов", - сказал глава правительства, выступая в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год.
"Появились новые инструменты. В том числе, позволяющие привлекать финансы на длительный период. Буквально недавно вами был принят разработанный правительством закон, определяющий порядок налоговых вычетов для таких вложений. Что должно усилить заинтересовать внутренних инвесторов, на активность которых мы рассчитываем", - сказал Мишустин.
В марте Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан, а также об освобождении от НДС услуг по формированию таких сбережений.
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Такие вычеты будут предоставляться в сумме: уплаченных пенсионных взносов по договорам о выплате негосударственной пенсии по достижении пенсионного возраста; уплаченных сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, заключенным с негосударственным пенсионным фондом (НПФ); денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открытый начиная с 1 января 2024 года, а также доходов по операциям на таком ИИС.
Также глава правительства обратил внимание на работу платежной системы. "Самое важное, что сегодня все платежи по России работают, невзирая на любое давление извне. Коллеги, вы знаете, что Запад продолжает делать все возможное, чтобы ограничить российской экономике доступ к международной расчетно-платежной инфраструктуре и к глобальным финансам, сдержать развитие нашей страны", - сказал он.
Банк России активно работает над решением этой проблемы, отметил он. "Правительство со своей стороны оказывает всестороннюю поддержку. Чтобы и торговые, и инвестиционные операции наших компаний были защищены", - завершил Мишустин.
 
ФинансыМихаил МишустинРОССИЯ
 
 
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