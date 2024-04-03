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Число российских миллиардеров в списке Forbes достигло рекорда

Число российских миллиардеров в списке Forbes достигло рекорда - 03.04.2024, ПРАЙМ

Число российских миллиардеров в списке Forbes достигло рекорда

Число российских миллиардеров в списке Forbes достигло рекордных 125 человек, следует из рейтинга на официальном портале агентства. | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T07:05+0300

2024-04-03T07:05+0300

2024-04-03T07:06+0300

россия

список forbes

российские миллиардеры

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Число российских миллиардеров в списке Forbes достигло рекордных 125 человек, следует из рейтинга на официальном портале агентства.Так, отмечается, что за прошедший год количество миллиардеров из России в списке выросло на 15 человек. Самым богатым представителем России в списке впервые стал Вагит Алекперов, совладелец компании "Лукойл". Его состояние оценивается в 28,6 миллиарда долларов по сравнению с 20,5 миллиарда долларов годом ранее.Кроме того, сообщается, что лидером российского списка миллиардеров четыре раза становился Владимир Лисин, а в 2023 году его заменил Андрей Мельниченко. Так, общее состояние всех российских участников списка выросло на 14% за год, достигнув показателя в 576,8 миллиарда долларов. Это все еще ниже пика 2021 года, когда эта отметка была равна 606,2 миллиарда долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, список forbes, российские миллиардеры