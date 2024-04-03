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Число российских миллиардеров в списке Forbes достигло рекорда - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Число российских миллиардеров в списке Forbes достигло рекорда
Число российских миллиардеров в списке Forbes достигло рекорда - 03.04.2024, ПРАЙМ
Число российских миллиардеров в списке Forbes достигло рекорда
Число российских миллиардеров в списке Forbes достигло рекордных 125 человек, следует из рейтинга на официальном портале агентства. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T07:05+0300
2024-04-03T07:06+0300
россия
список forbes
российские миллиардеры
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Число российских миллиардеров в списке Forbes достигло рекордных 125 человек, следует из рейтинга на официальном портале агентства.Так, отмечается, что за прошедший год количество миллиардеров из России в списке выросло на 15 человек. Самым богатым представителем России в списке впервые стал Вагит Алекперов, совладелец компании "Лукойл". Его состояние оценивается в 28,6 миллиарда долларов по сравнению с 20,5 миллиарда долларов годом ранее.Кроме того, сообщается, что лидером российского списка миллиардеров четыре раза становился Владимир Лисин, а в 2023 году его заменил Андрей Мельниченко. Так, общее состояние всех российских участников списка выросло на 14% за год, достигнув показателя в 576,8 миллиарда долларов. Это все еще ниже пика 2021 года, когда эта отметка была равна 606,2 миллиарда долларов.
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россия, список forbes, российские миллиардеры
РОССИЯ, список Forbes, российские миллиардеры
07:05 03.04.2024 (обновлено: 07:06 03.04.2024)
 
Число российских миллиардеров в списке Forbes достигло рекорда

Forbes: число российских миллиардеров в списке Forbes выросло до рекорда в 125 человек

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Число российских миллиардеров в списке Forbes достигло рекордных 125 человек, следует из рейтинга на официальном портале агентства.
Так, отмечается, что за прошедший год количество миллиардеров из России в списке выросло на 15 человек. Самым богатым представителем России в списке впервые стал Вагит Алекперов, совладелец компании "Лукойл". Его состояние оценивается в 28,6 миллиарда долларов по сравнению с 20,5 миллиарда долларов годом ранее.
Кадр из клипа Тейлор Свифт Lavender Haze - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
Тейлор Свифт вошла в список миллиардеров Forbes
Вчера, 17:16
Кроме того, сообщается, что лидером российского списка миллиардеров четыре раза становился Владимир Лисин, а в 2023 году его заменил Андрей Мельниченко.
Так, общее состояние всех российских участников списка выросло на 14% за год, достигнув показателя в 576,8 миллиарда долларов. Это все еще ниже пика 2021 года, когда эта отметка была равна 606,2 миллиарда долларов.
 
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