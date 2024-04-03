https://1prime.ru/20240403/forbes-847020488.html

Владелец "Светофора" Шнайдер стал долларовым миллиардером, пишет Forbes

Владелец "Светофора" Шнайдер стал долларовым миллиардером, пишет Forbes - 03.04.2024, ПРАЙМ

Владелец "Светофора" Шнайдер стал долларовым миллиардером, пишет Forbes

Сергей Шнайдер, владеющий торговой сетью "Светофор", впервые попал в список Forbes, следует из данных журнала. | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T07:21+0300

2024-04-03T07:21+0300

2024-04-03T07:22+0300

россия

светофор

список forbes

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Сергей Шнайдер, владеющий торговой сетью "Светофор", впервые попал в список Forbes, следует из данных журнала.Так, уточняется, что в последние годы группа "Светофор" была одной из самых стремительно растущих торговых сетей в России, благодаря чему она вошла в топ-5 продуктовых сетей в стране. Как отмечает агентство, состояние Шнайдера оценено в 1,4 миллиарда долларов."Светофор" представляет собой российскую розничную сеть супермаркетов-магазинов бросовых цен. По итогам 2020 года входит в семёрку крупнейших торговых сетей России с товарами повседневного спроса.Ранее сообщалось, что количество российских миллиардеров в списке Forbes достигло рекордных 125 человек. По данным издания, за прошедший год их число выросло на 15 человек. Самым богатым представителем России в списке впервые стал Вагит Алекперов, совладелец компании "Лукойл". Его состояние оценивается в 28,6 миллиарда долларов по сравнению с 20,5 миллиарда долларов годом ранее.

https://1prime.ru/20240403/forbes-847020238.html

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россия, светофор, список forbes