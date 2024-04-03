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Владелец "Светофора" Шнайдер стал долларовым миллиардером, пишет Forbes - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Владелец "Светофора" Шнайдер стал долларовым миллиардером, пишет Forbes
Владелец "Светофора" Шнайдер стал долларовым миллиардером, пишет Forbes - 03.04.2024, ПРАЙМ
Владелец "Светофора" Шнайдер стал долларовым миллиардером, пишет Forbes
Сергей Шнайдер, владеющий торговой сетью "Светофор", впервые попал в список Forbes, следует из данных журнала. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T07:21+0300
2024-04-03T07:22+0300
россия
светофор
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Сергей Шнайдер, владеющий торговой сетью "Светофор", впервые попал в список Forbes, следует из данных журнала.Так, уточняется, что в последние годы группа "Светофор" была одной из самых стремительно растущих торговых сетей в России, благодаря чему она вошла в топ-5 продуктовых сетей в стране. Как отмечает агентство, состояние Шнайдера оценено в 1,4 миллиарда долларов."Светофор" представляет собой российскую розничную сеть супермаркетов-магазинов бросовых цен. По итогам 2020 года входит в семёрку крупнейших торговых сетей России с товарами повседневного спроса.Ранее сообщалось, что количество российских миллиардеров в списке Forbes достигло рекордных 125 человек. По данным издания, за прошедший год их число выросло на 15 человек. Самым богатым представителем России в списке впервые стал Вагит Алекперов, совладелец компании "Лукойл". Его состояние оценивается в 28,6 миллиарда долларов по сравнению с 20,5 миллиарда долларов годом ранее.
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россия, светофор, список forbes
РОССИЯ, Светофор, список Forbes
07:21 03.04.2024 (обновлено: 07:22 03.04.2024)
 
Владелец "Светофора" Шнайдер стал долларовым миллиардером, пишет Forbes

Forbes: владелец "Светофора" Сергей Шнайдер стал долларовым миллиардером

© Sputnik | Перейти в медиабанкМагазин российской торговой сети "Светофор" в Риге.
Магазин российской торговой сети Светофор в Риге.
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Сергей Шнайдер, владеющий торговой сетью "Светофор", впервые попал в список Forbes, следует из данных журнала.
Так, уточняется, что в последние годы группа "Светофор" была одной из самых стремительно растущих торговых сетей в России, благодаря чему она вошла в топ-5 продуктовых сетей в стране.
Как отмечает агентство, состояние Шнайдера оценено в 1,4 миллиарда долларов.
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
Число российских миллиардеров в списке Forbes достигло рекорда
07:05
"Светофор" представляет собой российскую розничную сеть супермаркетов-магазинов бросовых цен. По итогам 2020 года входит в семёрку крупнейших торговых сетей России с товарами повседневного спроса.
Ранее сообщалось, что количество российских миллиардеров в списке Forbes достигло рекордных 125 человек. По данным издания, за прошедший год их число выросло на 15 человек. Самым богатым представителем России в списке впервые стал Вагит Алекперов, совладелец компании "Лукойл". Его состояние оценивается в 28,6 миллиарда долларов по сравнению с 20,5 миллиарда долларов годом ранее.
 
РОССИЯСветофорсписок Forbes
 
 
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