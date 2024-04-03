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В Уфе задержали трех человек, пытавшихся устроить диверсию - 03.04.2024, ПРАЙМ
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В Уфе задержали трех человек, пытавшихся устроить диверсию
В Уфе задержали трех человек, пытавшихся устроить диверсию - 03.04.2024, ПРАЙМ
В Уфе задержали трех человек, пытавшихся устроить диверсию
Федеральная служба безопасности России задержала трех человек в Уфе, которые планировали устроить диверсию за деньги. Об этом агентству РИА Новости сообщили в... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T15:54+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности России задержала трех человек в Уфе, которые планировали устроить диверсию за деньги. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ."Трое уфимцев, поддерживающие дружеские связи, с целью получения материальной выгоды вступили в переписку в социальной сети Telegram с лицами, от которых поступили инструкции по совершению поджога объекта связи и обязательные условия, при выполнении которых обещано денежное вознаграждение", — сказано в сообщении ведомства.Согласно видеозаписи, которая оказалась в распоряжении агентства, один из задержанных сообщил, что он первый получил задание, координаты которого устанавливал "заказчик".Отмечается, что сотрудники ведомства задержали молодых людей при попытке организовать поджог. Всем троим уже исполнилось по 18 лет.Также сообщается, что Кировский районный суд Уфы арестовал подозреваемых.
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россия, уфа, суд, новости, фсб
РОССИЯ, Уфа, суд, Новости, ФСБ
15:54 03.04.2024 (обновлено: 16:06 03.04.2024)
 
В Уфе задержали трех человек, пытавшихся устроить диверсию

ФСБ: в Уфе задержали трех человек, пытавшихся устроить диверсию за деньги

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкШеврон ФСБ РФ
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности России задержала трех человек в Уфе, которые планировали устроить диверсию за деньги. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
"Трое уфимцев, поддерживающие дружеские связи, с целью получения материальной выгоды вступили в переписку в социальной сети Telegram с лицами, от которых поступили инструкции по совершению поджога объекта связи и обязательные условия, при выполнении которых обещано денежное вознаграждение", — сказано в сообщении ведомства.
Согласно видеозаписи, которая оказалась в распоряжении агентства, один из задержанных сообщил, что он первый получил задание, координаты которого устанавливал "заказчик".
Отмечается, что сотрудники ведомства задержали молодых людей при попытке организовать поджог. Всем троим уже исполнилось по 18 лет.
Также сообщается, что Кировский районный суд Уфы арестовал подозреваемых.
 
РОССИЯУфасудНовостиФСБ
 
 
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