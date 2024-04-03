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Кремль пока не рассматривал вопрос поездки Путина на G20 - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Кремль пока не рассматривал вопрос поездки Путина на G20
Кремль пока не рассматривал вопрос поездки Путина на G20 - 03.04.2024, ПРАЙМ
Кремль пока не рассматривал вопрос поездки Путина на G20
Кремль пока не рассматривал вопрос поездки президента России Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки", будет наблюдать за решениями бразилии. Об этом... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T12:13+0300
2024-04-03T12:13+0300
g20
владимир путин
бразилия
дмитрий песков
кремль
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Кремль пока не рассматривал вопрос поездки президента России Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки", будет наблюдать за решениями бразилии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Официальному представителю кремля в ходе беседы с журналистами задали вопрос, будет ли российский лидер участвовать в саммите G20."Этот вопрос пока никак не рассматривался. Будем дальше наблюдать за тем, какие решение примет бразильская сторона, так как они организаторы мероприятия", - ответил Песков.Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в 2024 году состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.
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g20, владимир путин, бразилия, дмитрий песков, кремль
G20, Владимир Путин, БРАЗИЛИЯ, Дмитрий Песков, Кремль
12:13 03.04.2024
 
Кремль пока не рассматривал вопрос поездки Путина на G20

Песков: Кремль не рассматривал вопрос поездки Путина на G20, будет наблюдать за Бразилией

© POOL | Перейти в медиабанкВстреча В. Путина с доверенными лицами в Кремле
Встреча В. Путина с доверенными лицами в Кремле
© POOL
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Кремль пока не рассматривал вопрос поездки президента России Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки", будет наблюдать за решениями бразилии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Официальному представителю кремля в ходе беседы с журналистами задали вопрос, будет ли российский лидер участвовать в саммите G20.
"Этот вопрос пока никак не рассматривался. Будем дальше наблюдать за тем, какие решение примет бразильская сторона, так как они организаторы мероприятия", - ответил Песков.
Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в 2024 году состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.
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G20Владимир ПутинБРАЗИЛИЯДмитрий ПесковКремль
 
 
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