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Кремль пока не рассматривал вопрос поездки Путина на G20

Кремль пока не рассматривал вопрос поездки Путина на G20 - 03.04.2024, ПРАЙМ

Кремль пока не рассматривал вопрос поездки Путина на G20

Кремль пока не рассматривал вопрос поездки президента России Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки", будет наблюдать за решениями бразилии. Об этом... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T12:13+0300

2024-04-03T12:13+0300

2024-04-03T12:13+0300

g20

владимир путин

бразилия

дмитрий песков

кремль

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Кремль пока не рассматривал вопрос поездки президента России Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки", будет наблюдать за решениями бразилии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Официальному представителю кремля в ходе беседы с журналистами задали вопрос, будет ли российский лидер участвовать в саммите G20."Этот вопрос пока никак не рассматривался. Будем дальше наблюдать за тем, какие решение примет бразильская сторона, так как они организаторы мероприятия", - ответил Песков.Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в 2024 году состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.

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бразилия

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g20, владимир путин, бразилия, дмитрий песков, кремль