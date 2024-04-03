https://1prime.ru/20240403/germaniya-847019584.html

Посла Украины высмеяли за недовольство "свободой слова" в Германии

Посла Украины высмеяли за недовольство "свободой слова" в Германии - 03.04.2024, ПРАЙМ

Посла Украины высмеяли за недовольство "свободой слова" в Германии

Посол Украины в Германии Алексей Макеев, выразивший свое недовольство по отношению к изданию Berliner Zeitung из-за материалов про неуспехи на фронте,... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T06:42+0300

2024-04-03T06:42+0300

2024-04-03T08:02+0300

россия

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БЕРЛИН, 3 апр - ПРАЙМ. Посол Украины в Германии Алексей Макеев, выразивший свое недовольство по отношению к изданию Berliner Zeitung из-за материалов про неуспехи на фронте, продолжительных атак на Донбасс и нежелание Киева идти на мирные переговоры, подвергся критике со стороны пользователей в социальной сети Х.Ранее во вторник украинский посол опубликовал в сети перечень постов, направленных на обвинение газеты в "пророссийских" нарративах. В этой связи он привел в пример материалы, повествующие о нежелании властей Киева садиться за стол переговоров, о многолетних обстрелах Донбасса силами ВСУ, перекрытии водопровода на Крым и о возможном проигрыше страны в конфликте с Россией. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, один из комментаторов отметил, что то, с кем поддерживает связи Германия, никоим образом не касается Украины. Более того, он призвал посла быть более умеренным в своих заявлениях.Другой читатель возмутился, что после таких высказываний Макеев называет себя дипломатом, ведь не все должны "плясать под украинскую дудку". "Berliner Zeitung говорит правду, которая вас не устраивает и не согласуется с вашей пропагандой. Это что, новая клеветническая кампания против свободной прессы? К вашему сведению: Германия (пока) не является Украиной", - прокомментировал пользователь с ником Ichbins.Президент Украины Владимир Зеленский еще в 2021 году прекратил деятельность таких украинских оппозиционных телеканалов, как, например, "112 Украина", NewsOne, ZIK. Позднее, в феврале 2022 года, власти запустили объединенный телемарафон, контент которого производят телеканал "Рада", общественный вещатель Национальная общественная телерадиокомпания, 1+1 media, Starlight Media, Inter Media Group. К сотрудничеству не были приглашены телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал", относящиеся к пулу Порошенко.

https://1prime.ru/20240402/germaniya-847011006.html

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