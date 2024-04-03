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Мишустин поддержал упрощение получения российского гражданства - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Мишустин поддержал упрощение получения российского гражданства
Мишустин поддержал упрощение получения российского гражданства - 03.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин поддержал упрощение получения российского гражданства
Процедуру получния российского гражданства нужно упростить для тех, кто достоин стать россиянином, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T15:24+0300
2024-04-03T15:24+0300
кабмин
россия
российское гражданство
михаил мишустин
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Процедуру получния российского гражданства нужно упростить для тех, кто достоин стать россиянином, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Глава правительства 3 апреля выступал с отчетом в Государственной Думе, затем отвечал на вопросы депутатов."В целом я согласен с тем, что надо людям, которые хотят стать россиянами, которые достойны для этого по нашим меркам, сделать все для упрощения этой процедуры ", - сказал он.При этом Мишустин подчеркнул, что такие вопросы - "тонкие, политические".Президент России Владимир Путин 2 апреля проводил расширенное заседание коллегии МВД. Там глава государства заявил о необходимости обновить подходы к миграционной политике. По его словам, те, у кого "предки выросли в самых что ни на есть центральных регионах" России, годами не могут получить гражданство.
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россия, российское гражданство, михаил мишустин
Кабмин, РОССИЯ, российское гражданство, Михаил Мишустин
15:24 03.04.2024
 
Мишустин поддержал упрощение получения российского гражданства

Мишустин считает правильным упростить процедуру получения российского гражданства

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ
Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Процедуру получния российского гражданства нужно упростить для тех, кто достоин стать россиянином, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Глава правительства 3 апреля выступал с отчетом в Государственной Думе, затем отвечал на вопросы депутатов.
"В целом я согласен с тем, что надо людям, которые хотят стать россиянами, которые достойны для этого по нашим меркам, сделать все для упрощения этой процедуры ", - сказал он.
При этом Мишустин подчеркнул, что такие вопросы - "тонкие, политические".
Президент России Владимир Путин 2 апреля проводил расширенное заседание коллегии МВД. Там глава государства заявил о необходимости обновить подходы к миграционной политике. По его словам, те, у кого "предки выросли в самых что ни на есть центральных регионах" России, годами не могут получить гражданство.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
Мишустин вспомнил девяностые, говоря о заимствованиях России
15:17
 
КабминРОССИЯроссийское гражданствоМихаил Мишустин
 
 
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