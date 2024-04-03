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Мишустин поддержал упрощение получения российского гражданства

Мишустин поддержал упрощение получения российского гражданства - 03.04.2024, ПРАЙМ

Мишустин поддержал упрощение получения российского гражданства

Процедуру получния российского гражданства нужно упростить для тех, кто достоин стать россиянином, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T15:24+0300

2024-04-03T15:24+0300

2024-04-03T15:24+0300

кабмин

россия

российское гражданство

михаил мишустин

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Процедуру получния российского гражданства нужно упростить для тех, кто достоин стать россиянином, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Глава правительства 3 апреля выступал с отчетом в Государственной Думе, затем отвечал на вопросы депутатов."В целом я согласен с тем, что надо людям, которые хотят стать россиянами, которые достойны для этого по нашим меркам, сделать все для упрощения этой процедуры ", - сказал он.При этом Мишустин подчеркнул, что такие вопросы - "тонкие, политические".Президент России Владимир Путин 2 апреля проводил расширенное заседание коллегии МВД. Там глава государства заявил о необходимости обновить подходы к миграционной политике. По его словам, те, у кого "предки выросли в самых что ни на есть центральных регионах" России, годами не могут получить гражданство.

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