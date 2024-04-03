https://1prime.ru/20240403/inflyatsiya-847034462.html
Мишустин похвалил работу ЦБ по замедлению годовой инфляции в России
Мишустин похвалил работу ЦБ по замедлению годовой инфляции в России - 03.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин похвалил работу ЦБ по замедлению годовой инфляции в России
Взаимодействие правительства и Банка России позволило замедлить годовую инфляцию в стране до 7,4 процента, заявил председатель кабмина Михаил Мишустин. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T12:30+0300
2024-04-03T12:30+0300
2024-04-03T13:15+0300
россия
михаил мишустин
инфляция
банк россии
правительство рф
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Взаимодействие правительства и Банка России позволило замедлить годовую инфляцию в стране до 7,4 процента, заявил председатель кабмина Михаил Мишустин. Премьер-министр 3 апреля выступает с отчетом правительства Государственной Думе.Он отметил, что некоторые вопросы постоянно находятся во внимании российских властей, работа над ними идет постоянно, но результаты не всегда устраивают. По словам премьера, в прошлом году инфляция стала одним из основных вызовов."Годовая инфляция хоть и была выше целевых значений, но благодаря взаимодействию с Банком России, все-таки существенно замедлилась. До 7,4%", - сообщил Мишустин.Так, по его словам, правительство стабилизировало цены на бензин и дизель, а также провело работу по насыщению продовольствием внутреннего рынка.
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россия, михаил мишустин, инфляция, банк россии, правительство рф
РОССИЯ, Михаил Мишустин, инфляция, Банк России, Правительство РФ
Мишустин похвалил работу ЦБ по замедлению годовой инфляции в России
Мишустин: годовая инфляция в РФ благодаря усилиям ЦБ и кабмина существенно замедлилась
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Взаимодействие правительства и Банка России позволило замедлить годовую инфляцию в стране до 7,4 процента, заявил председатель кабмина Михаил Мишустин.
Премьер-министр 3 апреля выступает с отчетом правительства Государственной Думе.
Он отметил, что некоторые вопросы постоянно находятся во внимании российских властей, работа над ними идет постоянно, но результаты не всегда устраивают. По словам премьера, в прошлом году инфляция стала одним из основных вызовов.
Годовая инфляция в еврозоне неожиданно замедлилась
"Годовая инфляция хоть и была выше целевых значений, но благодаря взаимодействию с Банком России, все-таки существенно замедлилась. До 7,4%", - сообщил Мишустин.
Так, по его словам, правительство стабилизировало цены на бензин и дизель, а также провело работу по насыщению продовольствием внутреннего рынка.