https://1prime.ru/20240403/inflyatsiya-847055343.html

Недельная инфляция в России замедлилась

Недельная инфляция в России замедлилась - 03.04.2024, ПРАЙМ

Недельная инфляция в России замедлилась

Недельная инфляция в России с 26 марта по 1 апреля замедлилась до 0,1% с 0,11% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 1,87%,... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T19:01+0300

2024-04-03T19:01+0300

2024-04-03T19:01+0300

экономика

инфляция в россии

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 26 марта по 1 апреля замедлилась до 0,1% с 0,11% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 1,87%, свидетельствуют данные Росстата. "За период с 26 марта по 1 апреля 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала апреля – 100,01%, с начала года – 101,87%", - говорится в публикации статистического ведомства. Как пишет Росстат, снижение цен на плодоовощную продукцию продолжилось, но замедлилось - до 0,6% с 0,9% неделей ранее. В том числе огурцы подешевели на 4,8%, капуста - на 1,1%, лук - на 0,4%, помидоры - 0,2%. Выросли цены на свеклу - на 2,6%, морковь - на 2,2%, яблоки - на 1,1%, картофель - на 0,7%, бананы - на 0,3%. На отчетной неделе также подорожали: баранина и сахар - на 1%; маргарин - на 0,9%; говядина, мука и печенье - на 0,4%; чай - на 0,3%; рыба, молоко, сметана, сухие молочные смеси для детского питания - на 0,2%; творог, масло сливочное и подсолнечное, пшеничный хлеб, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, рис – на 0,1%. Снизились цены на свинину, яйца, гречку и макаронные изделия - на 0,3%; полукопченые и варено-копченые колбасы, пшено - на 0,2%. Как следует из публикации Росстата, среди непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 26 марта по 1 апреля подорожали спички, туалетное мыло и зубные щетки - на 0,3%. Снизились цены на пеленки для новорожденных - на 0,6%, на детские подгузники - на 0,4%, туалетную бумагу - на 0,1%. Электропылесосы на отчетной неделе подорожали на 0,6%, смартфоны - на 0,07%, телевизоры - на 0,05%. Цены на новые отечественные автомобили выросли на 0,3%, на иностранные - не изменились. Дизельное топливо прибавило в цене 0,2%, бензин - 0,04%. Росстат в отчетный период зафиксировал рост цен на некоторые лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике. В частности, корвалол подорожал на 0,7%, поливитамины - на 0,6%, противовирусный препарат "Эргоферон" - на 0,5%, анальгин и средство от кашля "Ренгалин" - на 0,3%, аллохол и комбинированные анальгетики - на 0,1%. Мазь "Левомеколь" подешевела на 0,2%. Стоимость авиаперелета экономическим классом снизилась на 0,07%.

https://1prime.ru/20240403/inflyatsiya-847034462.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

инфляция в россии