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Минэкономразвития обновило данные об инфляции в России - 03.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240403/inflyatsiya-847056216.html
Минэкономразвития обновило данные об инфляции в России
Минэкономразвития обновило данные об инфляции в России - 03.04.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития обновило данные об инфляции в России
Инфляция в России на 1 апреля составила 7,62% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T19:17+0300
2024-04-03T19:17+0300
экономика
инфляция в россии
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России на 1 апреля составила 7,62% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За неделю с 26 марта по 1 апреля 2024 года инфляция замедлилась до 0,10%, год к году темпы роста цен составили 7,62%", - говорится в обзоре. На 25 марта инфляция в годовом выражении, по оценке министерства, была на уровне 7,61%. Как указывает министерство, в сегменте продовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,07%. "Замедлился рост цен на говядину и баранину, рост цен на мясо кур отсутствовал, продолжилось удешевление свинины, а также яиц. Снизились темпы роста цен на молочную и масложировую продукцию", - отмечается в документе. Что касается сегмента непродовольственных товаров - рост цен сохранился на уровне прошлой недели (0,09%). В сфере регулируемых, туристических и бытовых услуг рост цен составил 0,24%.
https://1prime.ru/20240403/turizm-847026574.html
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инфляция в россии
Экономика, инфляция в России
19:17 03.04.2024
 
Минэкономразвития обновило данные об инфляции в России

Минэкономразвития: инфляция в России на 1 апреля составила 7,62% в годовом выражении

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России на 1 апреля составила 7,62% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"За неделю с 26 марта по 1 апреля 2024 года инфляция замедлилась до 0,10%, год к году темпы роста цен составили 7,62%", - говорится в обзоре.
На 25 марта инфляция в годовом выражении, по оценке министерства, была на уровне 7,61%.
Как указывает министерство, в сегменте продовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,07%. "Замедлился рост цен на говядину и баранину, рост цен на мясо кур отсутствовал, продолжилось удешевление свинины, а также яиц. Снизились темпы роста цен на молочную и масложировую продукцию", - отмечается в документе.
Что касается сегмента непродовольственных товаров - рост цен сохранился на уровне прошлой недели (0,09%). В сфере регулируемых, туристических и бытовых услуг рост цен составил 0,24%.
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