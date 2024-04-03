https://1prime.ru/20240403/investitsii-847033657.html

Инвестиции в России в 2023 году росли рекордными темпами, заявил Мишустин

Инвестиции в России в 2023 году росли рекордными темпами, заявил Мишустин - 03.04.2024, ПРАЙМ

Инвестиции в России в 2023 году росли рекордными темпами, заявил Мишустин

Инвестиции в основной капитал в России в 2023 году выросли примерно на 10% - это рекордные уровни за последние 12 лет, заявил премьер-министр страны Михаил... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T12:20+0300

2024-04-03T12:20+0300

2024-04-03T12:20+0300

россия

инвестиции

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84226/48/842264824_0:165:2981:1842_1920x0_80_0_0_48fc44ca50452e59bd0adc0b7b47c388.jpg

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России в 2023 году выросли примерно на 10% - это рекордные уровни за последние 12 лет, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год. "Еще один важный фактор, позволивший выйти на итоговые цифры в экономике в целом, – поддержка инвестиций. В прошлом году их объем увеличился примерно на 10%. Что является рекордом за последние двенадцать лет", - заявил премьер-министр. Как в начале марта сообщал Росстат, инвестиции в основной капитал в России в 2023 году выросли на 9,8% и составили 34,036 триллиона рублей в номинальном выражении. Мишустин подчеркнул, что предприниматели вкладывают свои ресурсы в российскую экономику, поэтому правительство предложило разделить риски между государством и бизнесом. По его словам, на начало текущего года уже подписано 65 соглашений о защите и поощрении капиталовложений на сумму инвестиций порядка 4 триллионов рублей. Премьер-министр также напомнил, что за время действия механизма бизнес создал около 20 тысяч рабочих мест. При этом в целом в России удалось добиться снижения безработицы в два раза - до 3% к концу 2023 года, что вдвое меньше, чем в еврозоне, добавил он. "Задачу долгосрочного финансирования крупных объектов инфраструктуры решаем, в том числе через Фонд национального благосостояния. За счет него в прошлом году обеспечили средствами семнадцать проектов более чем на один триллион рублей. Новые – поддерживает и Фабрика проектного финансирования", - сообщил Мишустин.

https://1prime.ru/20240402/novak-847003048.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, инвестиции, новости