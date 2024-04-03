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Мишустин заявил о необходимости специнструментов для привлечения инвестиций

Мишустин заявил о необходимости специнструментов для привлечения инвестиций - 03.04.2024, ПРАЙМ

Мишустин заявил о необходимости специнструментов для привлечения инвестиций

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что для привлечения внутренних инвестиций одними льготами не обойтись, нужны специальные инструменты. | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T13:45+0300

2024-04-03T13:45+0300

2024-04-03T13:46+0300

михаил мишустин

кабмин

инвестиции

россия

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что для привлечения внутренних инвестиций одними льготами не обойтись, нужны специальные инструменты. "Для того, чтобы привлечь внутренние инвестиции, одними льготами не обойтись, нужно создавать специальные режимы, специальные инструменты разного характера", - сказал Мишустин.

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михаил мишустин, инвестиции, россия