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Мишустин заявил о необходимости специнструментов для привлечения инвестиций - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Мишустин заявил о необходимости специнструментов для привлечения инвестиций
Мишустин заявил о необходимости специнструментов для привлечения инвестиций - 03.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин заявил о необходимости специнструментов для привлечения инвестиций
Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что для привлечения внутренних инвестиций одними льготами не обойтись, нужны специальные инструменты. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T13:45+0300
2024-04-03T13:46+0300
михаил мишустин
кабмин
инвестиции
россия
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что для привлечения внутренних инвестиций одними льготами не обойтись, нужны специальные инструменты. "Для того, чтобы привлечь внутренние инвестиции, одними льготами не обойтись, нужно создавать специальные режимы, специальные инструменты разного характера", - сказал Мишустин.
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михаил мишустин, инвестиции, россия
Михаил Мишустин, Кабмин, инвестиции, РОССИЯ
13:45 03.04.2024 (обновлено: 13:46 03.04.2024)
 
Мишустин заявил о необходимости специнструментов для привлечения инвестиций

Мишустин: для привлечения инвестиций только льготами не обойтись, нужны специнструменты

© Фото : Unsplash/Mathieu SternЭкономика
Экономика - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© Фото : Unsplash/Mathieu Stern
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что для привлечения внутренних инвестиций одними льготами не обойтись, нужны специальные инструменты.
"Для того, чтобы привлечь внутренние инвестиции, одними льготами не обойтись, нужно создавать специальные режимы, специальные инструменты разного характера", - сказал Мишустин.
 
КабминМихаил МишустининвестицииРОССИЯ
 
 
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