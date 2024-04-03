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В ВТБ отметили снижение объема выданной банками ипотеки
В ВТБ отметили снижение объема выданной банками ипотеки - 03.04.2024, ПРАЙМ
В ВТБ отметили снижение объема выданной банками ипотеки
Объем выданной в России в марте ипотеки достиг 500 миллиардов рублей, что в 1,5 раза больше, чем в феврале, но на 10% меньше, чем годом ранее, подсчитали в ВТБ. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T10:17+0300
2024-04-03T10:17+0300
2024-04-03T10:17+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Объем выданной в России в марте ипотеки достиг 500 миллиардов рублей, что в 1,5 раза больше, чем в феврале, но на 10% меньше, чем годом ранее, подсчитали в ВТБ."По оценке ВТБ, в марте выдачи ипотеки в России достигли 500 млрд рублей, что в 1,5 раза выше результата февраля, но примерно на 10% ниже, чем годом ранее", - говорится в сообщении банка.Всего по итогам первого квартала заемщики получили на покупку недвижимости порядка 1,1 триллиона рублей, что почти на 13% меньше, чем за первые три месяца 2023 года, добавляется в пресс-релизе.В ВТБ в марте ипотеку оформили свыше 31,5 тысячи клиентов, а общая сумма сделок превысила 160 миллиардов рублей. Это более чем в три раза по объему и количеству превосходит результат предыдущего месяца, указали в банке."По прогнозам ВТБ, в целом по итогам 2024 года выдачи ипотеки в России могут составить 4,6-5,1 триллиона рублей против 7,8 триллиона в 2023 году", - сказано в сообщении.Зимой банк ВТБ прогнозировал снижение выдачи ипотеки в России в 2024 году на 35-37% - примерно до 5-5,1 триллиона рублей.
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ипотека, втб, россия, банки
ипотека, ВТБ, РОССИЯ, Банки
В ВТБ отметили снижение объема выданной банками ипотеки
ВТБ: банки в марте выдали 500 млрд руб ипотеки, на 10% меньше, чем год назад
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Объем выданной в России в марте ипотеки достиг 500 миллиардов рублей, что в 1,5 раза больше, чем в феврале, но на 10% меньше, чем годом ранее, подсчитали в ВТБ.
"По оценке ВТБ, в марте выдачи ипотеки в России достигли 500 млрд рублей, что в 1,5 раза выше результата февраля, но примерно на 10% ниже, чем годом ранее", - говорится в сообщении банка.
Всего по итогам первого квартала заемщики получили на покупку недвижимости порядка 1,1 триллиона рублей, что почти на 13% меньше, чем за первые три месяца 2023 года, добавляется в пресс-релизе.
В ВТБ в марте ипотеку оформили свыше 31,5 тысячи клиентов, а общая сумма сделок превысила 160 миллиардов рублей. Это более чем в три раза по объему и количеству превосходит результат предыдущего месяца, указали в банке.
В России могут "встроить" мебель в ипотеку
"По прогнозам ВТБ, в целом по итогам 2024 года выдачи ипотеки в России могут составить 4,6-5,1 триллиона рублей против 7,8 триллиона в 2023 году", - сказано в сообщении.
Зимой банк ВТБ прогнозировал снижение выдачи ипотеки в России в 2024 году на 35-37% - примерно до 5-5,1 триллиона рублей.