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Дефицит бюджета Италии будет превышать допустимый в ЕС порог, пишут СМИ

Дефицит бюджета Италии будет превышать допустимый в ЕС порог, пишут СМИ - 03.04.2024, ПРАЙМ

Дефицит бюджета Италии будет превышать допустимый в ЕС порог, пишут СМИ

Дефицит бюджета Италии будет превышать допустимый в ЕС порог в 3% ВВП как минимум до 2026 года, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T16:34+0300

2024-04-03T16:34+0300

2024-04-03T16:34+0300

экономика

италия

дефицит бюджета

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Дефицит бюджета Италии будет превышать допустимый в ЕС порог в 3% ВВП как минимум до 2026 года, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники."Италии потребуется время как минимум до 2026 года, чтобы дефицит ее бюджета был ниже установленного Европейским союзом предела в 3%... что может стать поводом для более пристального внимания со стороны фискальных надзорных органов блока", - говорится в сообщении агентства.Как отмечает Bloomberg, в 2023 году дефицит бюджета страны составил 7,2% ВВП и "правительству премьера (Италии - ред.) Джорджи Мелони потребуется несколько лет, чтобы вернуть финансы на устойчивый путь".По данным агентства, 9 апреля в ходе оглашения новых экономических целей и прогнозов итальянский минфин, скорее всего, сообщит, что ожидает роста экономики на 1% в этом году, что выше прогнозируемых 0,6%. По словам собеседников Блумберг, более быстрый экономический рост поможет сократить дефицит бюджета примерно до 4,4% в этом году и достичь показателя ниже 4% в следующем.В марте национальный институт статистики Istat сообщил, что рост экономики Италии в 2023 году составил 0,9%. При этом, говоря о нынешних показателях, Istat отметил замедление темпов роста экономики, которая по итогам 2022 года продемонстрировала увеличение в 4%.Евросоюз следит за тем, чтобы у его членов не было чрезмерного бюджетного дефицита. Согласно Пакту стабильности и роста, дефицит бюджета стран зоны евро не должен превышать 3%, а госдолг - 60% ВВП.

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италия, дефицит бюджета, новости