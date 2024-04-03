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Дефицит бюджета Италии будет превышать допустимый в ЕС порог, пишут СМИ
Дефицит бюджета Италии будет превышать допустимый в ЕС порог, пишут СМИ - 03.04.2024, ПРАЙМ
Дефицит бюджета Италии будет превышать допустимый в ЕС порог, пишут СМИ
Дефицит бюджета Италии будет превышать допустимый в ЕС порог в 3% ВВП как минимум до 2026 года, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T16:34+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Дефицит бюджета Италии будет превышать допустимый в ЕС порог в 3% ВВП как минимум до 2026 года, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники."Италии потребуется время как минимум до 2026 года, чтобы дефицит ее бюджета был ниже установленного Европейским союзом предела в 3%... что может стать поводом для более пристального внимания со стороны фискальных надзорных органов блока", - говорится в сообщении агентства.Как отмечает Bloomberg, в 2023 году дефицит бюджета страны составил 7,2% ВВП и "правительству премьера (Италии - ред.) Джорджи Мелони потребуется несколько лет, чтобы вернуть финансы на устойчивый путь".По данным агентства, 9 апреля в ходе оглашения новых экономических целей и прогнозов итальянский минфин, скорее всего, сообщит, что ожидает роста экономики на 1% в этом году, что выше прогнозируемых 0,6%. По словам собеседников Блумберг, более быстрый экономический рост поможет сократить дефицит бюджета примерно до 4,4% в этом году и достичь показателя ниже 4% в следующем.В марте национальный институт статистики Istat сообщил, что рост экономики Италии в 2023 году составил 0,9%. При этом, говоря о нынешних показателях, Istat отметил замедление темпов роста экономики, которая по итогам 2022 года продемонстрировала увеличение в 4%.Евросоюз следит за тем, чтобы у его членов не было чрезмерного бюджетного дефицита. Согласно Пакту стабильности и роста, дефицит бюджета стран зоны евро не должен превышать 3%, а госдолг - 60% ВВП.
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италия, дефицит бюджета, новости
Экономика, ИТАЛИЯ, дефицит бюджета, Новости
Дефицит бюджета Италии будет превышать допустимый в ЕС порог, пишут СМИ
Bloomberg: дефицит бюджета Италии будет выше допустимого в ЕС минимума до 2026 года
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ.
Дефицит бюджета Италии будет превышать допустимый в ЕС порог в 3% ВВП как минимум до 2026 года, передает
агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Италии потребуется время как минимум до 2026 года, чтобы дефицит ее бюджета был ниже установленного Европейским союзом предела в 3%... что может стать поводом для более пристального внимания со стороны фискальных надзорных органов блока", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечает Bloomberg, в 2023 году дефицит бюджета страны составил 7,2% ВВП и "правительству премьера (Италии - ред.) Джорджи Мелони потребуется несколько лет, чтобы вернуть финансы на устойчивый путь".
По данным агентства, 9 апреля в ходе оглашения новых экономических целей и прогнозов итальянский минфин, скорее всего, сообщит, что ожидает роста экономики на 1% в этом году, что выше прогнозируемых 0,6%. По словам собеседников Блумберг, более быстрый экономический рост поможет сократить дефицит бюджета примерно до 4,4% в этом году и достичь показателя ниже 4% в следующем.
В марте национальный институт статистики Istat сообщил, что рост экономики Италии в 2023 году составил 0,9%. При этом, говоря о нынешних показателях, Istat отметил замедление темпов роста экономики, которая по итогам 2022 года продемонстрировала увеличение в 4%.
Евросоюз следит за тем, чтобы у его членов не было чрезмерного бюджетного дефицита. Согласно Пакту стабильности и роста, дефицит бюджета стран зоны евро не должен превышать 3%, а госдолг - 60% ВВП.
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