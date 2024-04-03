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Захарова раскритиковала Армению за отказ обслуживать карты "Мир"

Захарова раскритиковала Армению за отказ обслуживать карты "Мир" - 03.04.2024, ПРАЙМ

Захарова раскритиковала Армению за отказ обслуживать карты "Мир"

В вопросе прекращения обслуживания карт "Мир" Армения принимала решение не самостоятельно, она подверглась влиянию западных стран, рассказала на брифинге... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T14:45+0300

2024-04-03T14:45+0300

2024-04-03T14:46+0300

россия

армения

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. В вопросе прекращения обслуживания карт "Мир" Армения принимала решение не самостоятельно, она подверглась влиянию западных стран, рассказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы с сожалением констатируем, что Ереван подчинился давлению Запада и в этом вопросе экономика страны понесет ощутимые потери, граждане страны столкнуться с серьезными неудобствами, работающим в России армянам станет труднее переводить деньги на родину, возможность платить картой теряют и туристы", - сказала пресс-секретарь МИД.В этой связи Захарова упомянула, что в 2023 году число российских туристов в Армению превысило миллион человек. По ее словам, вышеуказанные последствия для армянской экономики не единственные, издержки от этого шага гораздо выше, нежели потенциальный ущерб от западных санкций.

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россия, армения