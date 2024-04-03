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Захарова раскритиковала Армению за отказ обслуживать карты "Мир" - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Захарова раскритиковала Армению за отказ обслуживать карты "Мир"
Захарова раскритиковала Армению за отказ обслуживать карты "Мир" - 03.04.2024, ПРАЙМ
Захарова раскритиковала Армению за отказ обслуживать карты "Мир"
В вопросе прекращения обслуживания карт "Мир" Армения принимала решение не самостоятельно, она подверглась влиянию западных стран, рассказала на брифинге... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T14:45+0300
2024-04-03T14:46+0300
россия
армения
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. В вопросе прекращения обслуживания карт "Мир" Армения принимала решение не самостоятельно, она подверглась влиянию западных стран, рассказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы с сожалением констатируем, что Ереван подчинился давлению Запада и в этом вопросе экономика страны понесет ощутимые потери, граждане страны столкнуться с серьезными неудобствами, работающим в России армянам станет труднее переводить деньги на родину, возможность платить картой теряют и туристы", - сказала пресс-секретарь МИД.В этой связи Захарова упомянула, что в 2023 году число российских туристов в Армению превысило миллион человек. По ее словам, вышеуказанные последствия для армянской экономики не единственные, издержки от этого шага гораздо выше, нежели потенциальный ущерб от западных санкций.
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россия, армения
РОССИЯ, АРМЕНИЯ
14:45 03.04.2024 (обновлено: 14:46 03.04.2024)
 
Захарова раскритиковала Армению за отказ обслуживать карты "Мир"

Захарова: Армения поддалась влиянию Запада, принимая решение о картах "Мир"

© fotolia.com / Regisser.com%Флаг Армении
%Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© fotolia.com / Regisser.com
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. В вопросе прекращения обслуживания карт "Мир" Армения принимала решение не самостоятельно, она подверглась влиянию западных стран, рассказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы с сожалением констатируем, что Ереван подчинился давлению Запада и в этом вопросе экономика страны понесет ощутимые потери, граждане страны столкнуться с серьезными неудобствами, работающим в России армянам станет труднее переводить деньги на родину, возможность платить картой теряют и туристы", - сказала пресс-секретарь МИД.
В этой связи Захарова упомянула, что в 2023 году число российских туристов в Армению превысило миллион человек. По ее словам, вышеуказанные последствия для армянской экономики не единственные, издержки от этого шага гораздо выше, нежели потенциальный ущерб от западных санкций.
 
РОССИЯАРМЕНИЯ
 
 
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