Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США предупреждали Россию о подготовке теракта в "Крокусе", заявил Херш - 03.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240403/khersh-847059159.html
США предупреждали Россию о подготовке теракта в "Крокусе", заявил Херш
США предупреждали Россию о подготовке теракта в "Крокусе", заявил Херш - 03.04.2024, ПРАЙМ
США предупреждали Россию о подготовке теракта в "Крокусе", заявил Херш
Американская разведка якобы предупреждала Россию о подготовке теракта в "Крокусе", заявил известный американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T22:44+0300
2024-04-03T22:45+0300
сеймур херш
крокус сити холл
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846780246_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14b5a829ded402273c0e98d0f22be567.jpg
ВАШИНГТОН, 3 апр — ПРАЙМ. Американская разведка якобы предупреждала Россию о подготовке теракта в "Крокусе", заявил известный американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на информированный источники. Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 144 человека."Было больше предупреждений между разведками, по меньшей мере, одно было маркировано "срочно" и передавалось перед концертом от ЦРУ к российской разведке", — отметил Херш в своей колонке на интернет-портале Substack. По данным Херша, Соединенные Штаты сообщали, что данные о планируемом теракте "достоверные", а атака должна состояться скоро. Также журналист подчеркнул, что ЦРУ не знала о конкретном месте нападения, а лишь про место "публичного скопления".Американские СМИ, среди которых New York Times и Washington Post, писали, что американское правительство якобы за две недели предупреждало Москву о подготовке теракта в комплексе "Крокусе".Собеседник агентства РИА Новости отметил, что данная информация не соответствует действительности. По его словам, США действительно информировали Россию о террористической угрозе, однако, это предупреждение носило слишком общий характер.
https://1prime.ru/20240403/pomosch-847058088.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846780246_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21baa40aa81a8bbf1c16acb0f5693a0f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сеймур херш, крокус сити холл
Сеймур Херш, Крокус сити холл
22:44 03.04.2024 (обновлено: 22:45 03.04.2024)
 
США предупреждали Россию о подготовке теракта в "Крокусе", заявил Херш

Херш: ЦРУ предупреждало Россию о подготовке теракта в "Крокусе" с пометкой "срочно"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЦветы у стихийного мемориала вдоль дороги у здания концертного зала "Крокус Сити Холл"
Цветы у стихийного мемориала вдоль дороги у здания концертного зала Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 3 апр — ПРАЙМ. Американская разведка якобы предупреждала Россию о подготовке теракта в "Крокусе", заявил известный американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на информированный источники.
Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 144 человека.
"Было больше предупреждений между разведками, по меньшей мере, одно было маркировано "срочно" и передавалось перед концертом от ЦРУ к российской разведке", — отметил Херш в своей колонке на интернет-портале Substack.
По данным Херша, Соединенные Штаты сообщали, что данные о планируемом теракте "достоверные", а атака должна состояться скоро. Также журналист подчеркнул, что ЦРУ не знала о конкретном месте нападения, а лишь про место "публичного скопления".
Американские СМИ, среди которых New York Times и Washington Post, писали, что американское правительство якобы за две недели предупреждало Москву о подготовке теракта в комплексе "Крокусе".
Собеседник агентства РИА Новости отметил, что данная информация не соответствует действительности. По его словам, США действительно информировали Россию о террористической угрозе, однако, это предупреждение носило слишком общий характер.
Флаги США
Bloomberg сообщил, как долго Украине придется ждать помощи от США
20:59
 
Сеймур ХершКрокус сити холл
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала