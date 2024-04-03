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США предупреждали Россию о подготовке теракта в "Крокусе", заявил Херш
США предупреждали Россию о подготовке теракта в "Крокусе", заявил Херш - 03.04.2024, ПРАЙМ
США предупреждали Россию о подготовке теракта в "Крокусе", заявил Херш
Американская разведка якобы предупреждала Россию о подготовке теракта в "Крокусе", заявил известный американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T22:44+0300
2024-04-03T22:44+0300
2024-04-03T22:45+0300
сеймур херш
крокус сити холл
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ВАШИНГТОН, 3 апр — ПРАЙМ. Американская разведка якобы предупреждала Россию о подготовке теракта в "Крокусе", заявил известный американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на информированный источники. Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 144 человека."Было больше предупреждений между разведками, по меньшей мере, одно было маркировано "срочно" и передавалось перед концертом от ЦРУ к российской разведке", — отметил Херш в своей колонке на интернет-портале Substack. По данным Херша, Соединенные Штаты сообщали, что данные о планируемом теракте "достоверные", а атака должна состояться скоро. Также журналист подчеркнул, что ЦРУ не знала о конкретном месте нападения, а лишь про место "публичного скопления".Американские СМИ, среди которых New York Times и Washington Post, писали, что американское правительство якобы за две недели предупреждало Москву о подготовке теракта в комплексе "Крокусе".Собеседник агентства РИА Новости отметил, что данная информация не соответствует действительности. По его словам, США действительно информировали Россию о террористической угрозе, однако, это предупреждение носило слишком общий характер.
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сеймур херш, крокус сити холл
Сеймур Херш, Крокус сити холл
США предупреждали Россию о подготовке теракта в "Крокусе", заявил Херш
Херш: ЦРУ предупреждало Россию о подготовке теракта в "Крокусе" с пометкой "срочно"
ВАШИНГТОН, 3 апр — ПРАЙМ. Американская разведка якобы предупреждала Россию о подготовке теракта в "Крокусе", заявил известный американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на информированный источники.
Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 144 человека.
"Было больше предупреждений между разведками, по меньшей мере, одно было маркировано "срочно" и передавалось перед концертом от ЦРУ к российской разведке", — отметил Херш в своей колонке на интернет-портале Substack.
По данным Херша, Соединенные Штаты сообщали, что данные о планируемом теракте "достоверные", а атака должна состояться скоро. Также журналист подчеркнул, что ЦРУ не знала о конкретном месте нападения, а лишь про место "публичного скопления".
Американские СМИ, среди которых New York Times и Washington Post, писали, что американское правительство якобы за две недели предупреждало Москву о подготовке теракта в комплексе "Крокусе".
Собеседник агентства РИА Новости отметил, что данная информация не соответствует действительности. По его словам, США действительно информировали Россию о террористической угрозе, однако, это предупреждение носило слишком общий характер.
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