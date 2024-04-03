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Директора "Дагэнерго" подозревают в хищении 2,8 миллиарда рублей - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Директора "Дагэнерго" подозревают в хищении 2,8 миллиарда рублей
Директора "Дагэнерго" подозревают в хищении 2,8 миллиарда рублей - 03.04.2024, ПРАЙМ
Директора "Дагэнерго" подозревают в хищении 2,8 миллиарда рублей
Директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев подозревается в хищении около 2,8 миллиарда, указывается на сайте Советского... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T22:09+0300
2024-04-03T22:15+0300
хищение средств
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МАХАЧКАЛА, 3 апр — ПРАЙМ. Директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев подозревается в хищении около 2,8 миллиарда, указывается на сайте Советского районного суда Махачкалы. Отмечается, что еще шесть человек арестовали по делу о хищении данной суммы."Согласно поступившему материалу, Мухумаев М.М., занимая последовательно должности начальника управления капитального строительства компании "Дагэнерносеть", гендиректора АО "ДЭРС", являясь фактическим руководителем строительной компании "Энергопрогресс", совместно с другими лицами… в составе ОПГ похитили денежные средства, принадлежавшие ПАО "Россети" и компании "МРСК Северного Кавказа" на сумму около 2,8 миллиарда рублей", – — указывается в публикации. Главой "Дагэнерго" Мухумаев стал в ноябре 2023 года. До этого он управлял логистикой и материально-техническим обеспечением, был советником гендиректора "Россети Северный Кавказ" по электросетевому комплексу Дагестана.
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хищение средств
хищение средств
22:09 03.04.2024 (обновлено: 22:15 03.04.2024)
 
Директора "Дагэнерго" подозревают в хищении 2,8 миллиарда рублей

Директора "Дагэнерго" Магомедхабиба Мухумаева подозревают в хищении 2,8 млрд рублей

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБанкнота номиналом 5000 рублей
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© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МАХАЧКАЛА, 3 апр — ПРАЙМ. Директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев подозревается в хищении около 2,8 миллиарда, указывается на сайте Советского районного суда Махачкалы.
Отмечается, что еще шесть человек арестовали по делу о хищении данной суммы.
"Согласно поступившему материалу, Мухумаев М.М., занимая последовательно должности начальника управления капитального строительства компании "Дагэнерносеть", гендиректора АО "ДЭРС", являясь фактическим руководителем строительной компании "Энергопрогресс", совместно с другими лицами… в составе ОПГ похитили денежные средства, принадлежавшие ПАО "Россети" и компании "МРСК Северного Кавказа" на сумму около 2,8 миллиарда рублей", – — указывается в публикации.
Главой "Дагэнерго" Мухумаев стал в ноябре 2023 года. До этого он управлял логистикой и материально-техническим обеспечением, был советником гендиректора "Россети Северный Кавказ" по электросетевому комплексу Дагестана.
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