https://1prime.ru/20240403/klony-847056531.html

Экономист Сакс назвал инициаторов конфискации российских активов клоунами

Экономист Сакс назвал инициаторов конфискации российских активов клоунами - 03.04.2024, ПРАЙМ

Экономист Сакс назвал инициаторов конфискации российских активов клоунами

Те, кто придумал изъять замороженные российские активы, не думают наперед и занимаются импровизацией, отметил профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке,... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T19:56+0300

2024-04-03T19:56+0300

2024-04-03T19:56+0300

политика

замороженные российские активы

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ВАШИНГТОН, 3 апр — ПРАЙМ. Те, кто придумал изъять замороженные российские активы, не думают наперед и занимаются импровизацией, отметил профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, известный американский экономист Джеффри Сакс изданию The Hill.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов."Эти люди не думают и на день вперед, попросту импровизируют… Эти люди ведут себя как клоуны", — сообщил он. Сакс уточнил, что на данный момент нет закона, который разрешал бы подобную инициативу. Более того, это сильно скажется на международной финансовой системе.Ранее директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак предупредила, что конфискация Западом российских активов может нести риски ответных мер и судебных разбирательств. По оценкам МВФ, любые подобные действия должны иметь "достаточные юридические основы".

https://1prime.ru/20240403/aktiva-847023052.html

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замороженные российские активы