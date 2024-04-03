https://1prime.ru/20240403/klony-847056531.html
Экономист Сакс назвал инициаторов конфискации российских активов клоунами
Экономист Сакс назвал инициаторов конфискации российских активов клоунами - 03.04.2024, ПРАЙМ
Экономист Сакс назвал инициаторов конфискации российских активов клоунами
Те, кто придумал изъять замороженные российские активы, не думают наперед и занимаются импровизацией, отметил профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке,... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T19:56+0300
2024-04-03T19:56+0300
2024-04-03T19:56+0300
политика
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9291774e718925615221a565a441692a.jpg
ВАШИНГТОН, 3 апр — ПРАЙМ. Те, кто придумал изъять замороженные российские активы, не думают наперед и занимаются импровизацией, отметил профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, известный американский экономист Джеффри Сакс изданию The Hill.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов."Эти люди не думают и на день вперед, попросту импровизируют… Эти люди ведут себя как клоуны", — сообщил он. Сакс уточнил, что на данный момент нет закона, который разрешал бы подобную инициативу. Более того, это сильно скажется на международной финансовой системе.Ранее директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак предупредила, что конфискация Западом российских активов может нести риски ответных мер и судебных разбирательств. По оценкам МВФ, любые подобные действия должны иметь "достаточные юридические основы".
https://1prime.ru/20240403/aktiva-847023052.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_a41e158a9263b9965c74327531108d92.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
замороженные российские активы
Политика, замороженные российские активы
Экономист Сакс назвал инициаторов конфискации российских активов клоунами
Экономист Джеффри Сакс: инициаторы конфискации активов РФ не думают наперед
ВАШИНГТОН, 3 апр — ПРАЙМ. Те, кто придумал изъять замороженные российские активы, не думают наперед и занимаются импровизацией, отметил профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, известный американский экономист Джеффри Сакс изданию The Hill.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов.
"Эти люди не думают и на день вперед, попросту импровизируют… Эти люди ведут себя как клоуны", — сообщил он.
Сакс уточнил, что на данный момент нет закона, который разрешал бы подобную инициативу. Более того, это сильно скажется на международной финансовой системе.
Ранее директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак предупредила, что конфискация Западом российских активов может нести риски ответных мер и судебных разбирательств. По оценкам МВФ, любые подобные действия должны иметь "достаточные юридические основы".
КНР, Саудовская Аравия и Индонезия просят не забирать активы РФ, пишет СМИ