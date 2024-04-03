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Экономист Сакс назвал инициаторов конфискации российских активов клоунами - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Экономист Сакс назвал инициаторов конфискации российских активов клоунами
Экономист Сакс назвал инициаторов конфискации российских активов клоунами - 03.04.2024, ПРАЙМ
Экономист Сакс назвал инициаторов конфискации российских активов клоунами
Те, кто придумал изъять замороженные российские активы, не думают наперед и занимаются импровизацией, отметил профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке,... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T19:56+0300
2024-04-03T19:56+0300
политика
замороженные российские активы
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ВАШИНГТОН, 3 апр — ПРАЙМ. Те, кто придумал изъять замороженные российские активы, не думают наперед и занимаются импровизацией, отметил профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, известный американский экономист Джеффри Сакс изданию The Hill.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов."Эти люди не думают и на день вперед, попросту импровизируют… Эти люди ведут себя как клоуны", — сообщил он. Сакс уточнил, что на данный момент нет закона, который разрешал бы подобную инициативу. Более того, это сильно скажется на международной финансовой системе.Ранее директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак предупредила, что конфискация Западом российских активов может нести риски ответных мер и судебных разбирательств. По оценкам МВФ, любые подобные действия должны иметь "достаточные юридические основы".
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замороженные российские активы
Политика, замороженные российские активы
19:56 03.04.2024
 
Экономист Сакс назвал инициаторов конфискации российских активов клоунами

Экономист Джеффри Сакс: инициаторы конфискации активов РФ не думают наперед

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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ВАШИНГТОН, 3 апр — ПРАЙМ. Те, кто придумал изъять замороженные российские активы, не думают наперед и занимаются импровизацией, отметил профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, известный американский экономист Джеффри Сакс изданию The Hill.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов.
"Эти люди не думают и на день вперед, попросту импровизируют… Эти люди ведут себя как клоуны", — сообщил он.
Сакс уточнил, что на данный момент нет закона, который разрешал бы подобную инициативу. Более того, это сильно скажется на международной финансовой системе.
Ранее директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак предупредила, что конфискация Западом российских активов может нести риски ответных мер и судебных разбирательств. По оценкам МВФ, любые подобные действия должны иметь "достаточные юридические основы".
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09:17
 
Политиказамороженные российские активы
 
 
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