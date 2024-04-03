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Родственникам погибших в "Крокусе" назначили 66 пенсий по потере кормильца - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Родственникам погибших в "Крокусе" назначили 66 пенсий по потере кормильца
Родственникам погибших в "Крокусе" назначили 66 пенсий по потере кормильца - 03.04.2024, ПРАЙМ
Родственникам погибших в "Крокусе" назначили 66 пенсий по потере кормильца
После трагедии в "Крокус Сити Холле" Социальный фонд России выделил уже более 66 пенсий по потере кормильца, рассказали журналистам в ведомстве. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T05:38+0300
2024-04-03T06:13+0300
россия
крокус сити холл
пособия
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. После трагедии в "Крокус Сити Холле" Социальный фонд России выделил уже более 66 пенсий по потере кормильца, рассказали журналистам в ведомстве. "По 30 пострадавшим медицинскими организациями сформирован 41 больничный лист. Часть из них уже оплачены Соцфондом. Также назначено 66 пенсий по случаю потери кормильца", - сообщается в материале фонда. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, уточняется, что уже более 434 обращений было получено на специально организованную горячую лнию Соцфонда. Отмечается, что в связи с тремя случаями смерти при исполнении трудовых обязанностей восьми получателям предоставили единовременные страховые выплаты на сумму шесть миллионов рублей. Двоим получателям же полагаются ежемесячные страховые выплаты. Помимо всего прочего, как рассказали в фонде, в трех случаях было назначено пособие по погребению, которое нужно направить через работодателя. По словам председателя Социального фонда Сергея Чиркова, работа по назначению выплат активно продолжается.
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россия, крокус сити холл, пособия
РОССИЯ, Крокус сити холл, пособия
05:38 03.04.2024 (обновлено: 06:13 03.04.2024)
 
Родственникам погибших в "Крокусе" назначили 66 пенсий по потере кормильца

Соцфонд назначил 66 пенсий по потере кормильца родственникам погибших в "Крокусе"

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. После трагедии в "Крокус Сити Холле" Социальный фонд России выделил уже более 66 пенсий по потере кормильца, рассказали журналистам в ведомстве.
"По 30 пострадавшим медицинскими организациями сформирован 41 больничный лист. Часть из них уже оплачены Соцфондом. Также назначено 66 пенсий по случаю потери кормильца", - сообщается в материале фонда.
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Кроме того, уточняется, что уже более 434 обращений было получено на специально организованную горячую лнию Соцфонда. Отмечается, что в связи с тремя случаями смерти при исполнении трудовых обязанностей восьми получателям предоставили единовременные страховые выплаты на сумму шесть миллионов рублей. Двоим получателям же полагаются ежемесячные страховые выплаты.
Помимо всего прочего, как рассказали в фонде, в трех случаях было назначено пособие по погребению, которое нужно направить через работодателя. По словам председателя Социального фонда Сергея Чиркова, работа по назначению выплат активно продолжается.
 
РОССИЯКрокус сити холлпособия
 
 
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