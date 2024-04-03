https://1prime.ru/20240403/krokus-847018633.html

Родственникам погибших в "Крокусе" назначили 66 пенсий по потере кормильца

Родственникам погибших в "Крокусе" назначили 66 пенсий по потере кормильца - 03.04.2024, ПРАЙМ

Родственникам погибших в "Крокусе" назначили 66 пенсий по потере кормильца

После трагедии в "Крокус Сити Холле" Социальный фонд России выделил уже более 66 пенсий по потере кормильца, рассказали журналистам в ведомстве. | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T05:38+0300

2024-04-03T05:38+0300

2024-04-03T06:13+0300

россия

крокус сити холл

пособия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846796250_0:254:2741:1796_1920x0_80_0_0_b1a9e964ab96d973b091f7e0daaf7ccb.jpg

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. После трагедии в "Крокус Сити Холле" Социальный фонд России выделил уже более 66 пенсий по потере кормильца, рассказали журналистам в ведомстве. "По 30 пострадавшим медицинскими организациями сформирован 41 больничный лист. Часть из них уже оплачены Соцфондом. Также назначено 66 пенсий по случаю потери кормильца", - сообщается в материале фонда. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, уточняется, что уже более 434 обращений было получено на специально организованную горячую лнию Соцфонда. Отмечается, что в связи с тремя случаями смерти при исполнении трудовых обязанностей восьми получателям предоставили единовременные страховые выплаты на сумму шесть миллионов рублей. Двоим получателям же полагаются ежемесячные страховые выплаты. Помимо всего прочего, как рассказали в фонде, в трех случаях было назначено пособие по погребению, которое нужно направить через работодателя. По словам председателя Социального фонда Сергея Чиркова, работа по назначению выплат активно продолжается.

https://1prime.ru/20240402/medvedev-847017522.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, крокус сити холл, пособия