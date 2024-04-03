https://1prime.ru/20240403/krokus-847024593.html
Третий член семьи Исломовых обжаловал свой арест по делу о теракте
Третий член семьи Исломовых обжаловал свой арест по делу о теракте - 03.04.2024, ПРАЙМ
Третий член семьи Исломовых обжаловал свой арест по делу о теракте
Третий член семьи Исломовых, Диловар, обжаловал свой арест по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", рассказали агентстсву РИА Новости в Басманном... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T09:53+0300
2024-04-03T09:53+0300
2024-04-03T09:53+0300
басманный суд
теракт
арест
крокус сити холл
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Третий член семьи Исломовых, Диловар, обжаловал свой арест по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", рассказали агентстсву РИА Новости в Басманном суде Москвы.Ранее апеляцию подали его отец Исроил и брат Амичон."В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Диловару меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.22 марта в концертном зале "Крокус сити холл" четверо человек устроили стрельбу и бросали зажигательные шашки, в результате чего вспыхнул пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека.25 марта Басманный суд Москвы арестовал членов семьи Исломовых, которые работали таксистами. Отмечалось, что Диловар владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления.
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басманный суд, теракт, арест, крокус сити холл
Басманный суд, теракт, арест, Крокус сити холл
Третий член семьи Исломовых обжаловал свой арест по делу о теракте
Третий член семьи Исломовых Диловар обжаловал свой арест по делу о теракте в "Крокусе"
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Третий член семьи Исломовых, Диловар, обжаловал свой арест по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", рассказали агентстсву РИА Новости в Басманном суде Москвы.
Ранее апеляцию подали его отец Исроил и брат Амичон.
"В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Диловару меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.
22 марта в концертном зале "Крокус сити холл" четверо человек устроили стрельбу и бросали зажигательные шашки, в результате чего вспыхнул пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека.
25 марта Басманный суд Москвы арестовал членов семьи Исломовых, которые работали таксистами. Отмечалось, что Диловар владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления.
WP: США предупреждали Россию об угрозе теракта в "Крокусе"