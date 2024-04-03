https://1prime.ru/20240403/krokus-847045305.html
Захарова заявила о необходимости доказательств заявления США по теракту
Захарова заявила о необходимости доказательств заявления США по теракту - 03.04.2024, ПРАЙМ
Захарова заявила о необходимости доказательств заявления США по теракту
Россия нуждается в фактологических данных на фоне публикаций в СМИ, что США предупреждали о готовящемся теракте в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T15:09+0300
2024-04-03T15:09+0300
2024-04-03T15:09+0300
мария захарова
мид рф
сша
крокус сити холл
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия нуждается в фактологических данных на фоне публикаций в СМИ, что США предупреждали о готовящемся теракте в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Накануне американская газета The Washington Post писала, что Вашингтон предупреждал Москву о готовящемся 22 марта теракте."Мы настолько уже привыкли к американским вбросам в информационное пространство, потом отказам от своих собственных же заявлений, что мне хочется просить вас просить от американской стороны фактологический материал на эту тему", - прокомментировала материалы Захарова.Она напомнила, что российская сторона, когда передавала США данные по терактам, указывала конкретную информацию.
https://1prime.ru/20240401/zakharova-846976220.html
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мария захарова, мид рф, сша, крокус сити холл
Мария Захарова, МИД РФ, США, Крокус сити холл
Захарова заявила о необходимости доказательств заявления США по теракту
Захарова: нужны фактологические данные США по поводу предупреждений о "Крокусе"
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия нуждается в фактологических данных на фоне публикаций в СМИ, что США предупреждали о готовящемся теракте в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Накануне американская газета The Washington Post писала, что Вашингтон предупреждал Москву о готовящемся 22 марта теракте.
"Мы настолько уже привыкли к американским вбросам в информационное пространство, потом отказам от своих собственных же заявлений, что мне хочется просить вас просить от американской стороны фактологический материал на эту тему", - прокомментировала материалы Захарова.
Она напомнила, что российская сторона, когда передавала США данные по терактам, указывала конкретную информацию.
Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", заявила Захарова