https://1prime.ru/20240403/krokus-847045305.html

Захарова заявила о необходимости доказательств заявления США по теракту

Захарова заявила о необходимости доказательств заявления США по теракту - 03.04.2024, ПРАЙМ

Захарова заявила о необходимости доказательств заявления США по теракту

Россия нуждается в фактологических данных на фоне публикаций в СМИ, что США предупреждали о готовящемся теракте в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T15:09+0300

2024-04-03T15:09+0300

2024-04-03T15:09+0300

мария захарова

мид рф

сша

крокус сити холл

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия нуждается в фактологических данных на фоне публикаций в СМИ, что США предупреждали о готовящемся теракте в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Накануне американская газета The Washington Post писала, что Вашингтон предупреждал Москву о готовящемся 22 марта теракте."Мы настолько уже привыкли к американским вбросам в информационное пространство, потом отказам от своих собственных же заявлений, что мне хочется просить вас просить от американской стороны фактологический материал на эту тему", - прокомментировала материалы Захарова.Она напомнила, что российская сторона, когда передавала США данные по терактам, указывала конкретную информацию.

https://1prime.ru/20240401/zakharova-846976220.html

сша

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мария захарова, мид рф, сша, крокус сити холл