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Захарова заявила о необходимости доказательств заявления США по теракту - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Захарова заявила о необходимости доказательств заявления США по теракту
Захарова заявила о необходимости доказательств заявления США по теракту - 03.04.2024, ПРАЙМ
Захарова заявила о необходимости доказательств заявления США по теракту
Россия нуждается в фактологических данных на фоне публикаций в СМИ, что США предупреждали о готовящемся теракте в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T15:09+0300
2024-04-03T15:09+0300
мария захарова
мид рф
сша
крокус сити холл
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия нуждается в фактологических данных на фоне публикаций в СМИ, что США предупреждали о готовящемся теракте в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Накануне американская газета The Washington Post писала, что Вашингтон предупреждал Москву о готовящемся 22 марта теракте."Мы настолько уже привыкли к американским вбросам в информационное пространство, потом отказам от своих собственных же заявлений, что мне хочется просить вас просить от американской стороны фактологический материал на эту тему", - прокомментировала материалы Захарова.Она напомнила, что российская сторона, когда передавала США данные по терактам, указывала конкретную информацию.
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сша
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мария захарова, мид рф, сша, крокус сити холл
Мария Захарова, МИД РФ, США, Крокус сити холл
15:09 03.04.2024
 
Захарова заявила о необходимости доказательств заявления США по теракту

Захарова: нужны фактологические данные США по поводу предупреждений о "Крокусе"

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодежи в Сочи
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия нуждается в фактологических данных на фоне публикаций в СМИ, что США предупреждали о готовящемся теракте в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Накануне американская газета The Washington Post писала, что Вашингтон предупреждал Москву о готовящемся 22 марта теракте.
"Мы настолько уже привыкли к американским вбросам в информационное пространство, потом отказам от своих собственных же заявлений, что мне хочется просить вас просить от американской стороны фактологический материал на эту тему", - прокомментировала материалы Захарова.
Она напомнила, что российская сторона, когда передавала США данные по терактам, указывала конкретную информацию.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
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Мария ЗахароваМИД РФСШАКрокус сити холл
 
 
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