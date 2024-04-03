https://1prime.ru/20240403/levant-847027947.html

Запад признал поражение: один из ключевых регионов мира выбрал Россию

Запад признал поражение: один из ключевых регионов мира выбрал Россию - 03.04.2024, ПРАЙМ

Запад признал поражение: один из ключевых регионов мира выбрал Россию

Америка теряет влияние на Ближнем Востоке, а вес России в регионе, напротив, растет. Арабские страны не поддержали санкции Запада против Москвы и продолжают... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T11:11+0300

2024-04-03T11:11+0300

2024-04-03T11:11+0300

политика

ближний восток

сша

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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Америка теряет влияние на Ближнем Востоке, а вес России в регионе, напротив, растет. Арабские страны не поддержали санкции Запада против Москвы и продолжают дружить с ней, невзирая на давление из Вашингтона, пишет французская Atlantico.Долгое время США и Великобритания имели весомое влияние на Ближнем Востоке. Позже к ним присоединился СССР. Однако постепенно Запад начал терять интерес к региону, тем более, после распада Советского Союза не видел там себе конкуренции. Кульминацией американского влияния стала вторая война в Персидском заливе и оккупация Ирака американцами, с тем, чтобы сделать из него оплот Ирана в начале "нулевых".Позже, при президентстве Барака Обамы, США совершили "разворот к миру" и вывели войска из Ирака. Позже Дональд Трамп и Джо Байден не проявляли к Ближнему Востоку особого интереса, сосредоточившись сначала на Китае, а затем и на России. Теперь США постепенно уходят из Леванта (Ливана, Ирака и Сирии), поскольку у них нет там серьезных стратегических и экономических интересов. На их место приходят Китай и Россия.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеРоль России в регионе, напротив, усилилась после успешной операции в Сирии с 2015 года. А конфликт на Украине нисколько не ослабил русских на Ближнем Востоке, скорее, наоборот, пишет издание. Доказательства этому – ни одна арабская страна с февраля 2022 года не ввела санкции против России, даже если поддержала их на словах в угоду Штатам. Израиль, всегда придерживавшийся проамериканской политики, тоже не стал исключением. Арабские страны сохранили тесные связи с Россией, в частности, в отношении торговли пшеницей и нефтью. И это несмотря на давление со стороны Вашингтона, что доказывает его потери в регионе.Еще один показательный пример – публичное унижение Байдена в ходе его визита в Саудовскую Аравию в 2022 году. Наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд не только не пошел навстречу США в просьбах увеличить добычу нефти, чтобы "разорить Россию", но и даже снизил добычу. Цены, как следствие, взлетели в пику США и в угоду русским, делает вывод издание.Полный текст читайте на ИноСМИ

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ближний восток, сша