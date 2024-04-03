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Байден уверен, что США останутся лидером по помощи Украине
Байден уверен, что США останутся лидером по помощи Украине - 03.04.2024, ПРАЙМ
Байден уверен, что США останутся лидером по помощи Украине
Президент США Джо Байден убежден, что Соединенные Штаты сохранят лидерство по помощи Киеву, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T18:07+0300
2024-04-03T18:07+0300
2024-04-03T18:07+0300
политика
нато
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ВАШИНГТОН, 3 апр — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден убежден, что Соединенные Штаты сохранят лидерство по помощи Киеву, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.Так, он ответил на вопрос о возможном росте роли Североатлантического альянса в организации поставок вооружения Украине."Президент верит, что это лидерство остается жизненно важным, и он уверен, что мы сможем продолжить демонстрировать данное лидерство", — отметил Байден.Кирби уточнил, что сообщения об увеличении роли НАТО являются пока "гипотетическими обсуждениями".3 апреля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия выступает против данной инициативы. Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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нато, помощь украине
Политика, НАТО, помощь Украине
Байден уверен, что США останутся лидером по помощи Украине
Белый дом: Байден уверен, что США останутся лидером в координации помощи Украине
ВАШИНГТОН, 3 апр — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден убежден, что Соединенные Штаты сохранят лидерство по помощи Киеву, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
Так, он ответил на вопрос о возможном росте роли Североатлантического альянса в организации поставок вооружения Украине.
"Президент верит, что это лидерство остается жизненно важным, и он уверен, что мы сможем продолжить демонстрировать данное лидерство", — отметил Байден.
Кирби уточнил, что сообщения об увеличении роли НАТО являются пока "гипотетическими обсуждениями".
3 апреля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия выступает против данной инициативы.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
Рост цен на нефть может угрожать кампании Байдена, пишет СМИ