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"Литрес" запускает книжный сервис в Турции - 03.04.2024, ПРАЙМ
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"Литрес" запускает книжный сервис в Турции
"Литрес" запускает книжный сервис в Турции - 03.04.2024, ПРАЙМ
"Литрес" запускает книжный сервис в Турции
"Литрес" запускает книжный сервис в Турции, его пользователи получат доступ к каталогу из более трех тысяч электронных и аудиокниг на турецком языке, а также... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T09:14+0300
2024-04-03T09:14+0300
литрес
турция
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. "Литрес" запускает книжный сервис в Турции, его пользователи получат доступ к каталогу из более трех тысяч электронных и аудиокниг на турецком языке, а также возможность читать и слушать книги на русском, азербайджанском и других языках, сообщили в его пресс-службе. "Книжный сервис "Литрес" запускает для турецкой аудитории сайт litres-tr.com и мобильное приложение для операционных систем iOS и Android. Пользователи получат доступ к каталогу из более чем трем тысячам электронных и аудиокниг на турецком языке, включая бесплатные произведения, а также возможность читать и слушать книги на русском, азербайджанском и других языках", - говорится в сообщении. Отмечается, что к концу 2024 года ассортимент планируется увеличить до 10 тысяч электронных и аудиокниг, что позволит представить пользователям один из крупнейших каталогов цифровых произведений в стране. "Сейчас уже заключены контракты с 15 национальными издательствами, в том числе с Can Yayınları, Notos Kitap, İthaki Yayınları, Maya Kitap и Altın Kitaplar. Книги можно покупать поштучно (ppd) на сайте litres-tr.com, который поддерживает оплату с помощью платежных систем Visa и Mastercard, и в мобильном приложении на iOS и Android", - добавили в книжном сервисе. Генеральный директор ГК "ЛитРес" Сергей Анурьев подчеркнул, что по прогнозам "Литрес", емкость рынка цифровых книг в Турции в перспективе трех-пяти лет может достичь более 50-60 миллионов долларов в год. Этому способствует, в первую очередь, большое количество издательств, представленных на рынке бумажных книг: их сейчас более 200. "Турция занимает шестое место по количеству новых произведений на мировом рынке, а местных авторов читают и слушают по всему миру. Мы видим, как развивается книжный рынок страны: 30% продаж идет с сайтов издательств, которые уже готовы к цифровизации. Именно поэтому мы высоко оцениваем потенциал развития нашего бизнеса в этой стране", - сказал Анурьев, слова которого приводятся в пресс-релизе. В турецкой версии сервиса реализованы многие функции, которые доступны в российской. В частности, возможность формировать и вести собственной библиотеку приобретенных книг, оставлять закладки, сохранять понравившиеся цитаты в личную коллекцию, прочитать или прослушать ознакомительный фрагмент. Учитывая особенности рынка Турции, в сервисе представлены книги не только на турецком, но и на азербайджанском, и других языках, отметили в сообщении. За последние полтора года Турция стала третьим после Азербайджана и Узбекистана по счету зарубежным рынком, на который вышел "Литрес" с локализованным контентом, заключили в пресс-службе. -0-
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турция
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литрес, турция
ЛитРес, ТУРЦИЯ
09:14 03.04.2024
 
"Литрес" запускает книжный сервис в Турции

Книжный сервис "Литрес" запускает в Турции сайт litres-tr.com и мобильное приложение

© РИА Новости . Андрей Рудаков | Перейти в медиабанкЭлектронная книга
Электронная книга - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Андрей Рудаков
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. "Литрес" запускает книжный сервис в Турции, его пользователи получат доступ к каталогу из более трех тысяч электронных и аудиокниг на турецком языке, а также возможность читать и слушать книги на русском, азербайджанском и других языках, сообщили в его пресс-службе.
"Книжный сервис "Литрес" запускает для турецкой аудитории сайт litres-tr.com и мобильное приложение для операционных систем iOS и Android. Пользователи получат доступ к каталогу из более чем трем тысячам электронных и аудиокниг на турецком языке, включая бесплатные произведения, а также возможность читать и слушать книги на русском, азербайджанском и других языках", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к концу 2024 года ассортимент планируется увеличить до 10 тысяч электронных и аудиокниг, что позволит представить пользователям один из крупнейших каталогов цифровых произведений в стране.
"Сейчас уже заключены контракты с 15 национальными издательствами, в том числе с Can Yayınları, Notos Kitap, İthaki Yayınları, Maya Kitap и Altın Kitaplar. Книги можно покупать поштучно (ppd) на сайте litres-tr.com, который поддерживает оплату с помощью платежных систем Visa и Mastercard, и в мобильном приложении на iOS и Android", - добавили в книжном сервисе.
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Генеральный директор ГК "ЛитРес" Сергей Анурьев подчеркнул, что по прогнозам "Литрес", емкость рынка цифровых книг в Турции в перспективе трех-пяти лет может достичь более 50-60 миллионов долларов в год. Этому способствует, в первую очередь, большое количество издательств, представленных на рынке бумажных книг: их сейчас более 200.
"Турция занимает шестое место по количеству новых произведений на мировом рынке, а местных авторов читают и слушают по всему миру. Мы видим, как развивается книжный рынок страны: 30% продаж идет с сайтов издательств, которые уже готовы к цифровизации. Именно поэтому мы высоко оцениваем потенциал развития нашего бизнеса в этой стране", - сказал Анурьев, слова которого приводятся в пресс-релизе.
В турецкой версии сервиса реализованы многие функции, которые доступны в российской. В частности, возможность формировать и вести собственной библиотеку приобретенных книг, оставлять закладки, сохранять понравившиеся цитаты в личную коллекцию, прочитать или прослушать ознакомительный фрагмент. Учитывая особенности рынка Турции, в сервисе представлены книги не только на турецком, но и на азербайджанском, и других языках, отметили в сообщении.
За последние полтора года Турция стала третьим после Азербайджана и Узбекистана по счету зарубежным рынком, на который вышел "Литрес" с локализованным контентом, заключили в пресс-службе. -0-
 
ЛитРесТУРЦИЯ
 
 
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