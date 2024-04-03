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Мишустин рассказал об использовании маткапитала российскими семьями

Мишустин рассказал об использовании маткапитала российскими семьями - 03.04.2024, ПРАЙМ

Мишустин рассказал об использовании маткапитала российскими семьями

Порядка 670 тысяч российский семей в 2023 году вложили материнский капитал в улучшение жилищных условий, рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T12:43+0300

2024-04-03T12:43+0300

2024-04-03T12:43+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Порядка 670 тысяч российский семей в 2023 году вложили материнский капитал в улучшение жилищных условий, рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе своего выступления с отчетом о работе правительства за прошлый год.Как отметил премьер, программа материнского капитала по-прежнему действует и предполагает более 630 тысяч рублей на первенца, 830 тысяч на второго ребенка. По его словам, чаще всего средства идут на улучшение жилищных условий.Кроме того, Мишустин подчеркнул, что правительство России постепенно расширяет варианты использования материнского капитала в целях сделать его полезным большему числу граждан.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, правительство рф