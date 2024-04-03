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Мишустин рассказал об использовании маткапитала российскими семьями - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Мишустин рассказал об использовании маткапитала российскими семьями
Мишустин рассказал об использовании маткапитала российскими семьями - 03.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин рассказал об использовании маткапитала российскими семьями
Порядка 670 тысяч российский семей в 2023 году вложили материнский капитал в улучшение жилищных условий, рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе | 03.04.2024, ПРАЙМ
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россия
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Порядка 670 тысяч российский семей в 2023 году вложили материнский капитал в улучшение жилищных условий, рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе своего выступления с отчетом о работе правительства за прошлый год.Как отметил премьер, программа материнского капитала по-прежнему действует и предполагает более 630 тысяч рублей на первенца, 830 тысяч на второго ребенка. По его словам, чаще всего средства идут на улучшение жилищных условий.Кроме того, Мишустин подчеркнул, что правительство России постепенно расширяет варианты использования материнского капитала в целях сделать его полезным большему числу граждан.
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россия, правительство рф
РОССИЯ, Правительство РФ
12:43 03.04.2024
 
Мишустин рассказал об использовании маткапитала российскими семьями

Мишустин: около 670 тысяч семей в России вложили маткапитал в улучшение жилищных условий

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате
Премьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Порядка 670 тысяч российский семей в 2023 году вложили материнский капитал в улучшение жилищных условий, рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе своего выступления с отчетом о работе правительства за прошлый год.
Как отметил премьер, программа материнского капитала по-прежнему действует и предполагает более 630 тысяч рублей на первенца, 830 тысяч на второго ребенка. По его словам, чаще всего средства идут на улучшение жилищных условий.
Кроме того, Мишустин подчеркнул, что правительство России постепенно расширяет варианты использования материнского капитала в целях сделать его полезным большему числу граждан.
 
РОССИЯПравительство РФ
 
 
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